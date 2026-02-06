VIDEO Los Angeles brine! Evo zašto je Dončić izašao iz igre

Posve neočekivano su košarkaši Charlotte Hornetsa i dalje u pobjedničkom naletu, a u noći s četvrtka na petak su upisali osmu pobjedu u nizu u NBA ligi svladavši Houston u gostima 109-99.Charlotte je trenutačno na desetom mjestu ljestvice Istočne konferencije te je u krugu momčadi koje će izboriti ulazak u play-in na kraju sezone.

Kon Knueppel je predvodio Charlotte s 24 poena, dok je LaMelo Ball ubacio 20 koševa uz četiri asistencije i četiri skoka.Houstonu su malo značile odlične brojke Kevina Duranta koji je ubacio 31 poen uz pet ukradenih, ali i šest izgubljenih lopti. Alperen Sengun je ubacio samo sedam poena za domaćina uz pet uspješnih dodavanja i devet skokova.

Foto: Erik Williams/REUTERS

LA Lakers su pred svojim navijačima svladali Philadelphiju 119-115, ali je loša vijest za klub iz Los Angelesa ozljeda slovenskog košarkaša Luke Dončića. Krajem prvog dijela Dončić je šepajući napustio igru te se držao za lijevi bedreni mišić. Zasad još nije poznato koliko je njegova ozljeda teška, a trenutak kada je napustio parket možete pogledati OVDJE.

Austin Reaves je bio nezaustavljiv i glavni igrač Lakersa s 35 poena, 5-8 za tricu te šest skokova, dok je LeBron James dodao 17 poena i 10 asistencija.

MVP opet na razini

Joel Embiid je predvodio Philadelphiju s 35 poena, sedam asistencija, sedam skokova i dvije blokade, a Tyrese Maxey je ubacio 26 poena uz 13 asistencija. Philadelphia je izgubila utakmicu nakon pet pobjeda u nizu.

Iznenađenje večeri je pobjeda Washingtona, jedne od najslabijih momčadi lige kod Detroita, vodećeg sastava na Istoku, sa 126-117. Već je prva četvrtina i 34-21 gostiju iz glavnog grada, nagovijestila konačan rezultat, a iako je Detroit do kraja prijetio nije uspio izbjeći trinaesti poraz u sezoni.

Foto: David Reginek/REUTERS

Will Riley je bio prvi strijelac Washingtona s 20 poena, a tome je dodao pet asistencija i šest skokova. Sharife Cooper je dodao 18 poena uz pet asistencija. Vrlo dobru utakmicu za Detroit je odigrao njegov najbolji igrač Cade Cunningham. Ubacio je 30 poena uz osam asistencija i osam skokova, ali bilo je to premalo za domaćina. Hrvatski košarkaš Dario Šarić nije s momčadi te nije nastupio za Detroit.

Šesti poraz u nizu upisao je Dallas. U teksaškom obračunu San Antonio je slavio kod Dallasa 135-123 uz 29 poena Victora Wembanyame. Tome je dodao 11 skokova, šest asistencija, tri blokade i dvije osvojene lopte. Svi su igrači iz petorke San Antonija postigli dvoznamenkasti broj poena, a gosti su iz igre imali šut iznad 50 posto.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Kod Dallasa su po 32 poena ubacili Cooper Flagg i Naji Marshall, a obojica su ostvarili i po šest skokova.

Brandon Ingram je ubacio 33 poena uz šest asistencija i šest skokova za domaće slavlje Toronta protiv Chicaga od 123-107. Golden State je bez Stephena Curryja te od ranije ozlijeđenog Jimmyja Butlera svladao sa 101-97 u gostima Phoenix koji je bio bez najboljeg igrača Devina Bookera.