Iako mu ne ide u domaćem prvenstvu, Juventus je nakon četiri kola ovjerio prolazak u osminu finala Lige prvaka. Stara dama je pobijedila u sve četiri utakmice i do kraja će se s Chelseajem boriti za prvo mjesto.

U Torinu je u utorak navečer talijanski klub sredio i Zenit. Na kraju uvjerljivih 4-2, ali dobrih pola sata trajala je neizvjesnost. Onda se dogodio trenutak koji je sve prelomio. Chiesa je iznudio kazneni udarac, a loptu na bijelu točku stavio Dybala. Argentinac je promašio cijeli gol, ali sudac mu je dao novu priliku. Razlog? Dejan Lovren, koji je opet bio kapetan Zenita, te Barrios utrčali su prerano u kazneni prostor. Dybala drugi put nije pogriješio.

Video tog trenutka možete pogledati OVDJE.

I tada se Zenit raspao. Lovren je pokupio kritike i za reakciju kod trećeg gola Juventusa kada ga je Chiesa prelagano prošao i pogodio za 3-1 i kraj priče u Torinu.

Video tog gola možete pogledati OVDJE.

Bila je to loša noć, kako za Ruse, tako i za Lovrena koji je, po ocjenama SofaScorea, bio najslabiji pojedinac na travnjaku (6,1).

- Prvo poluvrijeme nije bilo loše, dobro smo se branili i stvorili nekoliko prilika. No, mislim da je trenutak koji je prelomio utakmicu bio kazneni udarac - složio se Lovren koji se sa Zenitom praktički oprostio od prolaska dalje jer Chelsea ima šest bodova više uoči zadnja dva kola.

- Dok postoji i matematička šansa, vjerujem u najbolje. Borit ćemo se do kraja. Došao sam u St. Peterburg sa željom da odemo što dalje. No i treće mjesto neće biti loš rezultat za nas jer ipak su tu Chelsea i Juventus, klubovi s puno iskustva i sjajnih igrača. Ljudi kažu da bismo trebali proći, naravno, i mi bismo to htjeli, ali moramo prihvatiti realnost. U ovom trenutku to ne zaslužujemo. U Europskoj ligi također će nas čekati jake utakmice plasiramo li se u to natjecanje.