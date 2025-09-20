VIDEO Luka Vušković golčinom iz voleja zabio za vodstvo HSV-a

Luki Vuškoviću nije trebalo dugo da pokaže kvalitetu na novoj posudbi na koju ga je poslao Tottenham. Mladi hrvatski branič u drugom nastupu za HSV zabio je prvi gol. U 42. minuti domaćin je dobio slobodni udarac u opasnoj zoni na oko 20 metara, no udarac Remsbeg zapeo je u zidu.

Nakon kratkog flipera u šesnaestercu lopta se odbila do hrvatskog stopera koji je u maniri rasnog strijelca volejem pogodio iza leđa Ramaja na golu Heidenheima.

Gol pogledajte OVDJE.

Ovo je bio drugi nastup Vuškovića u Bundesligi, a debitirao je upravo protiv Bayerna. Ipak, taj debi neće pamtiti po dobrome jer je Bayern na domaćem terenu slavio s uvjerljivih 5-0.

Podsjetimo, ovo je treća sezona u kojoj su Spursi poslali Vuškovića na posudbu. Nakon odlaska iz Hajduka u transferu vrijednom 12 milijuna eura, Vušković je igrao za Radomiak, a potom za Westerloo. Ove sezone prvi je put odradio pripreme s prvom momčadi i bio dio sastava Thomasa Franka sve do posljednjih dana prijelaznog roka, kada ga je klub ipak poslao u Hamburg.