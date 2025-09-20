Obavijesti

U DRUGOM NASTUPU

VIDEO Luka Vušković golčinom iz voleja zabio za vodstvo HSV-a

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sportklub

Samo dvije utakmice trebale su Luki Vuškoviću da zabije premijerni gol u dresu HSV-a. Hrvatski stoper pogodio je protiv Heidenheima u 42. minuti

Luki Vuškoviću nije trebalo dugo da pokaže kvalitetu na novoj posudbi na koju ga je poslao Tottenham. Mladi hrvatski branič u drugom nastupu za HSV zabio je prvi gol. U 42. minuti domaćin je dobio slobodni udarac u opasnoj zoni na oko 20 metara, no udarac Remsbeg zapeo je u zidu.

Nakon kratkog flipera u šesnaestercu lopta se odbila do hrvatskog stopera koji je u maniri rasnog strijelca volejem pogodio iza leđa Ramaja na golu Heidenheima.

BUNDESLIGA Vuškovićev HSV primio čak pet komada od prvaka Bayerna
Vuškovićev HSV primio čak pet komada od prvaka Bayerna

Gol pogledajte OVDJE.

Ovo je bio drugi nastup Vuškovića u Bundesligi, a debitirao je upravo protiv Bayerna. Ipak, taj debi neće pamtiti po dobrome jer je Bayern na domaćem terenu slavio s uvjerljivih 5-0.

AUGSBURG IZGUBIO VIDEO Jakić prisilno izašao iz igre. Pokazivao je na grlo...
VIDEO Jakić prisilno izašao iz igre. Pokazivao je na grlo...

Podsjetimo, ovo je treća sezona u kojoj su Spursi poslali Vuškovića na posudbu. Nakon odlaska iz Hajduka u transferu vrijednom 12 milijuna eura, Vušković je igrao za Radomiak, a potom za Westerloo. Ove sezone prvi je put odradio pripreme s prvom momčadi i bio dio sastava Thomasa Franka sve do posljednjih dana prijelaznog roka, kada ga je klub ipak poslao u Hamburg.

