VIDEO Ma pusti scenarij! LeBron i Ronaldo odbili prekid karijere, pogledajte reklamu za Mundijal

Svjetsko prvenstvo nije samo pozornica za nogometaše, već i za globalne brendove koji se bore za pažnju milijardi gledatelja. U toj areni, Nike je desetljećima postavljao standarde, od kultnog "Tajnog turnira" u kavezu iz 2002. godine. Njihova nova reklama za SP 2026., nazvana "Rip the Script", pomaknula je granice. S glumačkom postavom koja uključuje sportske ikone, holivudske zvijezde i glazbene fenomene, spot je u manje od 24 sata postao viralan, a jedan ga je komentar na YouTubeu najbolje opisao kao "Osvetnici sportske kulture".

Kad nogometaši otmu holivudski set

Priča započinje na filmskom setu gdje egomanijakalni redatelj gubi živce jer Kylian Mbappé izvodi atraktivne "škarice" umjesto da poslušno udari loptu glavom kako scenarij nalaže. U jeku redateljevog bijesa, na set ulaze Kim Kardashian sa sinom Saintom Westom i reper Travis Scott. Njihova pojava postaje okidač za pobunu. Mbappé, Vinícius Júnior, Nico Williams i ostatak nogometne elite odlučuju ignorirati upute i započeti vlastitu, improviziranu utakmicu diljem filmskog studija. Od tog trenutka, reklama se pretvara u kaotičnu jurnjavu kroz različite filmske setove, od Viníciusovog plesa kroz studio za snimanje pokreta za videoigru Fortnite do scene u kojoj meksički napadač Raúl Jiménez traži autogram od Lise, članice K-pop senzacije BLACKPINK.

Oproštaj najvećih koji se neće dogoditi

Jedan od najupečatljivijih trenutaka reklame je susret dvojice sportaša koji desetljećima dominiraju svojim sportovima. Košarkaška zvijezda LeBron James i Cristiano Ronaldo sjede na sastanku s producentima. Ispred njih je scenarij pod nazivom "The GOAT's Goodbye" (Oproštaj najvećeg svih vremena). U komičnoj sceni, obojica prebacuju scenarij jedan drugome, ne želeći prihvatiti ulogu i time simbolično poručujući da nijedan od njih još ne razmišlja o mirovini. Ronaldo zatim bježi sa sastanka, a radnja dobiva akcijski zaokret. Virgil van Dijk mu uklizava, a Portugalac, jureći za loptom, ulazi u zgradu koja eksplodira. Izlazi neozlijeđen dok u pozadini svira "Still D.R.E." Dr. Drea, potvrđujući svoj status neuništive ikone.

Foto: YouTube

Od K-popa do kontroverznog udarca Erica Cantone

Kaos se nastavlja upadom na snimanje sportske talk-show emisije koju vodi Kate Scott, a u panelu sjede legende Didier Drogba i Zlatan Ibrahimović. No, najviše je pažnje privukla referenca na jedan od najmračnijih trenutaka nogometne povijesti. Igrači upadaju na set na kojem Eric Cantona stoji u čamcu uz maglovitu obalu, a ispod stoji natpis "Croydon 1995". Riječ je o aluziji na njegov zloglasni kung-fu udarac kojim je nasrnuo na navijača Crystal Palacea nakon isključenja. Zbog toga je zaradio višemjesečnu suspenziju i kaznu društveno korisnog rada. Iako je scena prikazana stilizirano, ona otvara stare rane. Za navijače Palacea, taj incident nije samo trenutak ludila, već početak neprijateljstva koje je, prema nekima, neizravno dovelo do smrti njihovog navijača Paula Nixona u tučnjavi kasnije te sezone.

Zvijezde koje neće zaigrati na prvenstvu

Ironično, jednu od istaknutijih uloga u reklami dobio je engleski nogometaš Cole Palmer, koji se pojavljuje uz britanskog repera Central Ceeja. Palmer, unatoč dobroj sezoni, nije pozvan u englesku reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo. Slična je situacija i s mladim Brazilcem Estevaom, koji je također u reklami, ali je zbog teške ozljede propustio turnir. Nike se našao u nezavidnoj poziciji, posebno s Englezima, jer su njihove najveće zvijezde pod ugovorima s konkurentskim brendovima: kapetan Harry Kane nosi Skechers, a Jude Bellingham je glavno lice Adidasove kampanje "Backyard Legends". Stoga su se morali osloniti na igrače za koje su se nadali da će biti dio spektakla.

Haalandov dvojnik i nova marketinška era

Dok većina zvijezda juri po studiju, Erling Haaland, norveški napadač koji debitira na Svjetskom prvenstvu, mirno meditira sa svojim dvojnikom - glumcem Channingom Tatumom. Njihov komični odnos dio je šire Nikeove strategije koja želi prikazati siroviju i autentičniju stranu sportaša. Helena Thornton, potpredsjednica Nikea, objasnila je kako publika danas očekuje vidjeti svoje idole u stvarnijem svjetlu. Reklama je samo početak priče; brend planira objaviti još oko 185 kraćih videozapisa koji će ispričati sporedne priče s istim protagonistima, stvarajući cijeli jedan digitalni svemir sadržaja za društvene mreže. Haaland na kraju ipak ulazi u akciju, zabivši gol na ubačaj Viníciusa, a sve promatra Jason Sudeikis u svojoj prepoznatljivoj ulozi Teda Lassa.

*Uz korištenje AI-ja