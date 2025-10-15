Obavijesti

LUKA KAO INSPIRACIJA

Modrić je posjetio mlade milaniste

Piše Luka Tunjić,
VIDEO Modrić je posjetio mlade milaniste. Pogledajte reakciju
Foto: AC Milan

Modrić se sjetio kako je biciklom odlazio na treninge dok je kao dječak bio u Zagrebu. Tada je mladi Luka sanjao kako će postati profesionalni nogometaš. A postao je puno više od toga

Talijani su oduševljeni Lukom Modrićem (40). Legendarni hrvatski kapetan ljetos je stigao u Milan nakon 13 godina u Real Madridu, a u samo nekoliko mjeseci svojim je primjerom svima u Italiji dokazao zašto ima kultni status u Hrvatskoj i Španjolskoj, gdje je proveo većinu svoje karijere.

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake'
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Posljednjih je dana Modrić bio posvećen hrvatskoj reprezentaciji, s kojom je praktički, ali ne i službeno, osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Modrić je odigrao cijelu utakmicu u remiju protiv Češke, a u pobjedi protiv Gibraltara (3-0) ušao je u igru u 69. minuti,.

Talijani: 'Modrić je fenomen'
Talijani: 'Modrić je fenomen'

To je učinio kako bi uštedio snagu za Milan, uvjerena je Gazzetta dello Sport, koja je posvetila Modriću veliki tekst u svojim novinama. Naime, Modrić je u utorak posjetio trening centar Vismara, a tamo se družio s mladim nogometašima Milana, koji su imali privilegiju upoznati jednog od najvećih svih vremena.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Gibraltar
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Modrić se sjetio kako je biciklom odlazio na treninge dok je kao dječak bio u Zagrebu. Tada je mladi Luka sanjao kako će postati profesionalni nogometaš. Postao je puno više od toga, a sada svojim primjerom pokušava usmjeriti one koji tek trebaju zakoračiti na taj put.

FOTO Modrić se zabavljao na mobitelu, a klinac 'žicao' dres. Zbog kazne stadion nije bio pun
FOTO Modrić se zabavljao na mobitelu, a klinac 'žicao' dres. Zbog kazne stadion nije bio pun

- Vjerujte u sebe, naljepša je stvar igrati nogomet. Naporno radite i uživajte u svakom danu - poručio im je Modrić, a direktor Vincenzo Vergine posvetio mu je lijepe riječi.

- Ti si uzor svima nama i igrač koji svoj talent stavlja na raspolaganje momčadi, kako bi ona postigla svoje ciljeve. To je ono što pokušavamo prenijeti mladim igračima - rekao je direktor.

Serie A - Juventus v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Gazzeta je zatim opisala kako je Modrić transformirao Milan.

VIDEO Modrić je ušao u igru, a varaždinska publika poludjela
VIDEO Modrić je ušao u igru, a varaždinska publika poludjela

"Modrić je tiho ušao u Milanello, spremio je 34 trofeja i Zlatnu loptu kako bi se izjednačio s ostalima sa svojom skromnošću i željom za uspjehom. Tako je inspirirao suigrače iz treninga u trening, sve do utakmica, u kojima je vodio Milan sa svojim uobičajenim kvalitetama. Oni koji ga nisu osobno poznavali bili su zadivljeni, posebno s obzirom da mu je 40 godina. U Hrvatskoj sliježu ramenima: Luku poznaju oduvijek. Zato kapetan u reprezentaciji može sam upravljati svojim rasporedom. Ako se želi odmoriti, nitko se ne usuđuje ništa mu reći," piše Gazzetta.

