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KAOS NA POZORNICI

VIDEO Muhammad nogom udario protivnika na medijskoj konferenciji, jedva ih razdvojili

Piše Bruno Lukas,
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VIDEO Muhammad nogom udario protivnika na medijskoj konferenciji, jedva ih razdvojili
Foto: screenshot/Youtube
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Verbalno prepucavanje između Belala Muhammada i Colbyja Covingtona na konferenciji za medije nakon RAF 11 u Milwaukeeju preraslo je u fizički incident

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Belal Muhammad i Colby Covington obojica su pobijedili na RAF 11 u Milwaukeeju, no radost od pobjeda zasjenjio je skandal na konferenciji za medije.

Tenzije su bile na vrhuncu od samog početka, a eksplodirale su kada je Muhammad iskoristio pobjednički govor za provokaciju Covingtona.

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Covington mu je psujući poručio da 'začepi', razmjena uvreda eskalirala je, a Muhammad je krenuo prema rivalu i plasirao udarac nogom. Čelnik promocije pokušao je stati između njih, no incident se već bio dogodio.

Na pozornicu su uletjeli članovi oba tima, a osiguranje je jedva spriječilo veći obračun.

Borci su zadržani na sigurnoj udaljenosti dok su urlali jedan prema drugome, a organizatori su bili prisiljeni prekinuti konferenciju bez prisutnosti glavnih zvijezda večeri.

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Navijači već glasno traže da se ugovori njihov međusobni meč za RAF-ov pojas, jer već dugo je 'loša krv' između dvojice bivših UFC prvaka, a sada je na apsolutnom vrhuncu.

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