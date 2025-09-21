VIDEO Musa nastavlja 'trpati'! Vodi Dallas prema doigravanju i sve je bliže ispisivanju povijesti

Povremeni hrvatski reprezentativac Petar Musa (27) nastavlja s fantastičnim igrama u američkom MLS-u. U ključnoj utakmici za plasman u doigravanje, Musa je postigao vodeći gol u pobjedi svog FC Dallasa od 3-1 protiv izravnog konkurenta, Colorado Rapidsa. Bio je to njegov 16. gol ove sezone, čime je izjednačio svoj prošlogodišnji učinak i došao na samo dva gola od klupskog rekorda.

Pobjedom je Dallas skočio na deveto mjesto Zapadne konferencije, poziciju koja vodi u doigravanje..

Utakmica na Toyota stadionu u Friscu, odigrana u sklopu Noći hispanske i latinoameričke baštine, imala je ogroman ulog. Obje momčadi bore se za svaki bod u neizvjesnoj završnici regularnog dijela sezone, a Dallas je pokazao da je pritisak samo dodatno motivirao momčad.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Domaćini su krenuli furiozno od prve minute, a ofenziva se isplatila već u 14. minuti. Nakon duge lopte, Logan Farrington je sjajno primirio loptu i centrirao u srce kaznenog prostora, gdje se najbolje snašao upravo Petar Musa.

Hrvatski napadač nadvisio je obranu Colorada i preciznim udarcem glavom matirao vratara Zacka Steffena za vodstvo od 1-0. Zanimljivo, bio je to Musin prvi pogodak glavom ove sezone.

Gosti su se uspjeli brzo vratiti u igru. Samo sedam minuta kasnije, Calvin Harris iskoristio je loše izbijenu loptu obrane Dallasa i s ruba šesnaesterca preciznim udarcem poravnao na 1-1.

Ipak, FC Dallas nije dopustio da ih primljeni pogodak poljulja. U 36. minuti, nakon ubačaja iz kuta, lopta je došla do Patricksona Delgada koji ponovno ubacuje, a na pravom mjestu se našao Christian Cappis, pojačanje iz ljetnog prijelaznog roka, i postigao svoj prvijenac za novo vodstvo od 2-1.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Pobjedu je u 80. minuti potvrdio autogol braniča Colorada, nakon što je udarac Pedrinha skrenut u mrežu za konačnih 3-1.

Osim što je svojim golom otvorio put prema pobjedi, Petar Musa je nastavio ispisivati osobne rekorde. Sa 16 postignutih golova izjednačio je svoj učinak iz debitantske sezone 2024., kada je također postigao 16 golova. Navijači, koji su mu nadjenuli nadimak "The Moose" (Los), s pravom ga slave kao ključnog igrača, a Musa se sada nalazi na korak do ulaska u klupsku povijest.

Naime, klupski rekord po broju golova u jednoj sezoni drže tri igrača, Jesús Ferreira, Kenny Cooper i Jason Kreis, koji su postigli po 18 golova. Musi nedostaju još samo dva gola u preostale četiri utakmice da ih dostigne, odnosno tri da postane apsolutni rekorder.

Ipak, hrvatski napadač ostaje skroman i fokusiran na uspjeh momčadi.

- Iskreno, nisam znao za taj gol. Fantastično je što sam zabio 16. gol, ali za mene je najvažnije da smo danas pobijedili i uzeli tri boda kod kuće. Jako sam sretan i ponosan na ovu momčad i način na koji igramo u posljednjih nekoliko utakmica. Ovo je ono što svi želimo - izjavio je Musa nakon utakmice.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Preporođeni Dallas u naletu pred doigravanje

Pobjeda protiv Colorada bila je druga uzastopna za Dallas, a klub je produžio svoj niz neporaženosti na šest utakmica. Momčad izgleda preporođeno pod vodstvom trenera Erica Quilla i igra s ogromnim samopouzdanjem u najvažnijem dijelu sezone.

- Opet smo, kao i prošli tjedan, krenuli agresivno od početka. Pokazali smo karakter nakon što nas je njihovo izjednačenje malo uzdrmalo. Naši igrači s klupe su podigli razinu igre i to je sve što mogu tražiti. Svaka utakmica je za nas finale. Da smo danas remizirali ili izgubili, šanse za doigravanje bile bi nam puno manje. Ponosan sam na ono što ova momčad postaje. Igraju srcem, igraju jedni za druge i za naše navijače - emotivan je bio trener Quill.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Dallas sada drži sudbinu u svojim rukama. S 37 bodova nalaze se na devetom mjestu, ali borba za doigravanje ostaje neizvjesna do samog kraja. Sljedeći izazov čeka ih u gostima kod Portland Timbersa, gdje će tražiti nastavak pobjedničkog niza i novo približavanje konačnom cilju – ulasku u doigravanje MLS-a. S Musom u ovakvoj formi, navijači Dallasa imaju puno razloga za optimizam.