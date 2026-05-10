Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZABIJA I ASISTIRA

VIDEO Musi ne treba gol da bude junak: Hrvat dirigirao napadom, Dallas srušio rivala

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO Musi ne treba gol da bude junak: Hrvat dirigirao napadom, Dallas srušio rivala
Foto: Jerome Miron/REUTERS

Petar Musa imao je ključnu ulogu u uvjerljivoj pobjedi Dallasa nad Real Salt Lakeom 3:1 u MLS-u, asistirao je za prvi gol, a vratar je odbranio njegov udarac direktno na nogu strijelca za drugi

Admiral

Nogometaši Dallasa s uvjerljivih su 3-1 pobijedili Real Salt Lake u utakmici sjevernoameričkog MLS-a, a hrvatski reprezentativac Petar Musa (28) imao je istaknutu ulogu u svojoj momčadi. Dallas je poveo u 18. minuti protiv Salt Lakea, kad je Musa (28) dodao loptu do Santiaga Morena, a kolumbijski napadač je udarcem s ruba kaznenog prostora svladao gostujućeg vratara.

Već u 24. minuti Dallas je udvostručio prednost, kad je Brazilac Kaick poslao loptu u mrežu, nakon što je gostujući vratar Rafael Cabral obranio Musin udarac sa 15-ak metara iskosa s desne strane. No, loptu je odbio samo na nogu natrčalom brazilskom veznjaku.

POGLEDAJTE GALERIJU:

38
Foto: FC Barcelona

Samuel Sarver je u sučevom dodatku (90+2) postigao treći pogodak za Dallas, dok je jedini strijelac za Real Salt Lake bio Diego Luna u 85. minuti.

Dallas je drugom pobjedom u nizu, a petom u ovoj sezoni, došao do sedmog mjesta u Zapadnoj konferenciji sa 19 bodova, a toliko ih ima i šestoplasirani Real Salt Lake uz utakmicu manje. Vodeći San Jose ima 29 bodova, tri više od drugoplasiranog Vancouvera.

ZLATNA KOPAČKA SP-A Bio je zvijezda Reala, sad nakon četiri utakmice u MLS-u odlazi
Bio je zvijezda Reala, sad nakon četiri utakmice u MLS-u odlazi

U sinoćnjem dvoboju vodećeg dvojca u San Joseu rezultat je bio 1-1. Poveli su domaćini već u 4. minuti golom Prestona Judda, a izjednačio je Sebastian Berhalter u 76. minuti.

Charlotte, za koji brani hrvatski vratara Kristijan Kahlina (33), odigrao je 2-2 na domaćem terenu protiv Cincinnatija. Gosti su imali dva gola prednosti nakon pogodaka Kevina Denkeyja (36') i Evandera (43') u prvom poluvremenu, a Charlotte je osvojio bod preoketom na početku drugog poluvremena s dva pogotka u razmaku od minute. Strijelci su bili Idan Toklomati (51) i Pep Biel (52), a Kahlina je imao tri obrane.

HEROJ TORONTA Tko je Luka Gavran? Kanadski Hrvat zaludio je MLS, bio u školi Dinama i nada se igrati na SP-u
Tko je Luka Gavran? Kanadski Hrvat zaludio je MLS, bio u školi Dinama i nada se igrati na SP-u

Charlotte je prekinuo niz od tri poraza i s 15 bodova je na sedmom mjestu u Istočnoj konferenciji. Cincinnati je s bodom više na šestoj poziciji. Vodeći Nashville ima 24 boda, dva više od New Englanda i Inter Miamija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru

DINAMO - HAJDUK 2-0 'Modri' su slavili u Vječnom derbiju i stigli do prve pobjede nad Hajdukom na Maksimiru nakon tri godine. Za Dinamo su zabili Bakrar u 22. i Beljo u 65. minuti. Susret su obilježili navijački neredi
Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?
POGLEDAJTE POSLJEDICE

Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?

POŽAR NA DERBIJU Navodna sabotaža Torcide zapalila transparent BBB-a uz pomoć daljinskog upravljača. Fotografije "oružja" šokirale su sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026