VIDEO Na današnji dan 1974. nastao je legendarni Cruyffov 'okret'. Pogledajte opet čaroliju

Postoje trenuci koji nadilaze puki rezultat i postaju vječni dio sportske povijesti. Jedan takav dogodio se u 22. minuti utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva 1974. godine. Nizozemska je igrala protiv Švedske, a na travnjaku Westfalenstadiona u Dortmundu, Johan Cruyff je izveo potez koji će zauvijek nositi njegovo ime i postati sinonim za nogometnu eleganciju i genijalnost.

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Pokretanje videa... 00:08 Cruyff i Stoičkov | Video: Facebook/Hristo Stoičkov

Trenutak nogometne magije u Dortmundu

Leđima okrenut suparničkom golu, s loptom u nogama i pod budnim nadzorom švedskog braniča Jana Olssona, Cruyff se našao u naizgled bezizlaznoj situaciji uz aut-liniju. Cijeli stadion, kao i sam Olsson, očekivao je logičan potez – centaršut ili povratno dodavanje. No, umjesto predvidljivog, Cruyff je ponudio neočekivano.

Zamahnuo je desnom nogom kao da će svom snagom nabaciti loptu, natjeravši Olssona da krene u blok. U djeliću sekunde, unutarnjim dijelom te iste kopačke, povukao je loptu iza svoje stajaće, lijeve noge, okrenuo se za 180 stupnjeva i sjurio se prema golu, ostavivši zbunjenog braniča da gleda u prazno. Iako je utakmica završila bez golova 0-0, upravo je taj trenutak postao amblem nizozemskog "Totalnog nogometa", filozofije koja je plijenila maštu navijača.

'Još uvijek ne razumijem kako je to izveo'

Reakcija Jana Olssona, čovjeka koji se našao na krivoj strani nogometne povijesti, možda najbolje opisuje veličinu tog trenutka. Umjesto ljutnje, švedski branič reagirao je s čistim divljenjem, pa čak i humorom.

​- Moji suigrači nakon utakmice, pogledali smo se, počeli su se smijati, a ja sam učinio isto - prisjetio se Olsson mnogo godina kasnije.

​- Smijao sam se tada, a smijem se i sada. Bilo je jako smiješno. On je bio igrač svjetske klase, a ja to nisam bio. Što sam drugo mogao, nadodao je švedski branič.

Olsson je priznao da ni danas, nakon što je snimku pogledao nebrojeno puta, ne može u potpunosti shvatiti kako je nizozemski genijalac to izveo.

​- Još uvijek ne razumijem. Svaki put kad vidim video, pomislim da ću mu uzeti loptu. U trenutku kad se sprema udariti, siguran sam da je moja, ali svaki put me iznenadi.

Igrač kojeg je Cruyff prevario nije osjećao gorčinu, već ponos.

​- Ponosan sam što sam bio tamo. Igrao sam nogomet 18 godina i nikada nisam doživio ništa slično. Sve iz te utakmice je u mom srcu.

Legenda koja živi i danas

Iako je potez postao globalno poznat kao "Cruyffov okret", povijest sugerira da on možda nije bio prvi koji ga je izveo. Postoje tvrdnje da je, primjerice, veliki Pelé izvodio slične finte još 1960. godine. No, Cruyffova izvedba na svjetskoj pozornici, pred milijunskim televizijskim auditorijem, osigurala je da se dribling zauvijek veže uz njegovo ime. Izraz "Cruyff turn" počeo se sustavno pojavljivati u medijima tek krajem osamdesetih. Danas je to jedan od najprepoznatljivijih driblinga u nogometu, tehnika koju uče djeca u školama nogometa diljem svijeta. Od uličnih terena do finala Lige prvaka, Cruyffov okret ostaje besmrtni simbol nogometne inteligencije.

*uz korištenje AI-ja.