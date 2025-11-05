Rijeku opet prati nevrijeme! Nakon pobjede protiv Sparte, u Gibraltaru su ostali bez treninga zbog kiše. Hoće li im vrijeme i dalje stvarati probleme?
VIDEO Nakon potopa na Rujevici Riječane dočekalo nevrijeme na novom europskom gostovanju
Nogometaši Rijeke stigli su u Gibraltar, gdje ih čeka utakmica trećeg kola Konferencijske lige protiv Lincoln Red Impsa. Podsjetimo, Riječani su u prošlom kolu pobijedili Spartu iz Praga 1-0 zahvaljujući golu Adu-Adjeija, a utakmicu je obilježilo veliko nevrijeme zbog koje je su dva poluvremena odigrana u dva različita dana.
Loše vrijeme očito prati Rijeku po Europi u ovoj sezoni, jer ih je na Gibraltaru dočekalo veliko nevrijeme zbog kojeg je, piše portal Ofenziva, otkazan i večerašnji trening. Utakmica je na rasporedu u četvrtak u 21 sat, a prema vremenskoj prognozi očekuju se ipak povoljniji uvjeti za odigravanje utakmice.
Rijeka je na društvenim mrežama podijeila snimku obilne kiše, koja, reklo bi se, pada kao da ne postoji sutra...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+