Obavijesti

Sport

Komentari 3
OBILNA KIŠA

VIDEO Nakon potopa na Rujevici Riječane dočekalo nevrijeme na novom europskom gostovanju

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Nakon potopa na Rujevici Riječane dočekalo nevrijeme na novom europskom gostovanju
Foto: Instagram/Screenshoot

Rijeku opet prati nevrijeme! Nakon pobjede protiv Sparte, u Gibraltaru su ostali bez treninga zbog kiše. Hoće li im vrijeme i dalje stvarati probleme?

Nogometaši Rijeke stigli su u Gibraltar, gdje ih čeka utakmica trećeg kola Konferencijske lige protiv Lincoln Red Impsa. Podsjetimo, Riječani su u prošlom kolu pobijedili Spartu iz Praga 1-0 zahvaljujući golu Adu-Adjeija, a utakmicu je obilježilo veliko nevrijeme zbog koje je su dva poluvremena odigrana u dva različita dana.

Loše vrijeme očito prati Rijeku po Europi u ovoj sezoni, jer ih je na Gibraltaru dočekalo veliko nevrijeme zbog kojeg je, piše portal Ofenziva, otkazan i večerašnji trening. Utakmica je na rasporedu u četvrtak u 21 sat, a prema vremenskoj prognozi očekuju se ipak povoljniji uvjeti za odigravanje utakmice.

TRENER NAJAVIO SUSRET Rijeka ide na Gibraltar: 'Mi smo favoriti i tako ćemo se postaviti'
Rijeka ide na Gibraltar: 'Mi smo favoriti i tako ćemo se postaviti'
ZADUŽIO IH JE Rijeka mijenja ime stadiona, evo po kome će sad biti nazvan
Rijeka mijenja ime stadiona, evo po kome će sad biti nazvan

Rijeka je na društvenim mrežama podijeila snimku obilne kiše, koja, reklo bi se, pada kao da ne postoji sutra...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on
SKIJAŠKA KRALJICA

FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on

Janica Kostelić (43) zamijenila je skijaške staze tišinom obiteljskog doma. Rijetko se pojavljuje u javnosti i uživa u roditeljstvu. Na premijeri filma "Freedom" došla je s partnerom Ivicom
VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!
SJAJNE UTAKMICE

VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!

Liverpool je golom Mac Allistera pobijedio Real koji nije puno pokazao. Courtois je spašavao Real od većeg poraza. Luis Diaz je donio dva gola Bayernu pa dobio crveni, ali su Bavarci uspjeli pobijediti PSG 2-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025