VIDEO Nakon potopa na Rujevici Riječane dočekalo nevrijeme na novom europskom gostovanju

Nogometaši Rijeke stigli su u Gibraltar, gdje ih čeka utakmica trećeg kola Konferencijske lige protiv Lincoln Red Impsa. Podsjetimo, Riječani su u prošlom kolu pobijedili Spartu iz Praga 1-0 zahvaljujući golu Adu-Adjeija, a utakmicu je obilježilo veliko nevrijeme zbog koje je su dva poluvremena odigrana u dva različita dana.

Loše vrijeme očito prati Rijeku po Europi u ovoj sezoni, jer ih je na Gibraltaru dočekalo veliko nevrijeme zbog kojeg je, piše portal Ofenziva, otkazan i večerašnji trening. Utakmica je na rasporedu u četvrtak u 21 sat, a prema vremenskoj prognozi očekuju se ipak povoljniji uvjeti za odigravanje utakmice.

Rijeka je na društvenim mrežama podijeila snimku obilne kiše, koja, reklo bi se, pada kao da ne postoji sutra...