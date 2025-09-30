Obavijesti

ZATO JE 'SPECIJALNI"

VIDEO Navijači gađali bivšeg igrača upaljačima, Mourinho stao u obranu i dobio ovacije

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Andrew Couldridge

Navijači Benfice Enzu Fernandezu nisu zaboravili što je samo nekoliko tjedana nakon što je potpisao novi ugovor s klubom odlučio otići u Chelsea u transferu vrijednom 120 milijuna eura

Jose Mourinho vratio se na Stamford Bridge u velikom stilu, iako ne nužno u rezultatskom smislu. Portugalski trener morao je smirivati vlastite navijače kada su počeli gađati Enza Fernandeza, bivšeg igrača Benfice, u ogledu Lige prvaka protiv Chelseaja.

Chelsea je poveo 1-0 nakon autogola Richarda Riosa u 17. minuti. U tom trenutku atmosfera se naglo promijenila. Fernandez je došao izvesti korner pred tribinom s gostujućim navijačima i krenuo im pljeskom odati priznanje. Umjesto zahvalnosti, dočekale su ga uvrede i predmeti koji su letjeli iz publike.

Benficini navijači nikad mu nisu oprostili odlazak u siječnju 2023., kada je za čak 120 milijuna eura prešao u Chelsea samo nekoliko mjeseci nakon što je potpisao novi ugovor. Mourinho je odmah reagirao. Napustio je svoju tehničku zonu, otrčao prema tribini i podignutim rukama molio navijače da prestanu s gađanjem. Njegova gesta smirivanja ubrzo je urodila plodom, navijači su prestali bacati boce i upaljače, iako su nastavili zviždati i vrijeđati Argentinca svaki put kada bi dotaknuo loptu.

"Specijalni" je tom reakcijom izazvao brojne pohvale na društvenim mrežama, gdje su navijači pisali kako je pokazao klasu.

UEFA Champions League - Chelsea v Benfica
Foto: Andrew Couldridge

Fernandez se nije dao smesti. Premda je u prvom dijelu zaradio žuti karton, odigrao je solidnu utakmicu i pomagao suigračima u oba smjera. Na kraju se smijao jer je Chelsea pod Enzom Marescom upisao važnu pobjedu 1-0.

Podsjetimo, njegov odlazak i dalje je bolna rana za portugalski klub. Tadašnji predsjednik Rui Costa izjavio je da je Fernandez odbio svaku mogućnost ostanka i prisilio upravu da prihvati ponudu Chelseaja.

