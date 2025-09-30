Navijači Benfice Enzu Fernandezu nisu zaboravili što je samo nekoliko tjedana nakon što je potpisao novi ugovor s klubom odlučio otići u Chelsea u transferu vrijednom 120 milijuna eura
VIDEO Navijači gađali bivšeg igrača upaljačima, Mourinho stao u obranu i dobio ovacije
Jose Mourinho vratio se na Stamford Bridge u velikom stilu, iako ne nužno u rezultatskom smislu. Portugalski trener morao je smirivati vlastite navijače kada su počeli gađati Enza Fernandeza, bivšeg igrača Benfice, u ogledu Lige prvaka protiv Chelseaja.
Chelsea je poveo 1-0 nakon autogola Richarda Riosa u 17. minuti. U tom trenutku atmosfera se naglo promijenila. Fernandez je došao izvesti korner pred tribinom s gostujućim navijačima i krenuo im pljeskom odati priznanje. Umjesto zahvalnosti, dočekale su ga uvrede i predmeti koji su letjeli iz publike.
Video pogledajte OVDJE.
Benficini navijači nikad mu nisu oprostili odlazak u siječnju 2023., kada je za čak 120 milijuna eura prešao u Chelsea samo nekoliko mjeseci nakon što je potpisao novi ugovor. Mourinho je odmah reagirao. Napustio je svoju tehničku zonu, otrčao prema tribini i podignutim rukama molio navijače da prestanu s gađanjem. Njegova gesta smirivanja ubrzo je urodila plodom, navijači su prestali bacati boce i upaljače, iako su nastavili zviždati i vrijeđati Argentinca svaki put kada bi dotaknuo loptu.
"Specijalni" je tom reakcijom izazvao brojne pohvale na društvenim mrežama, gdje su navijači pisali kako je pokazao klasu.
Fernandez se nije dao smesti. Premda je u prvom dijelu zaradio žuti karton, odigrao je solidnu utakmicu i pomagao suigračima u oba smjera. Na kraju se smijao jer je Chelsea pod Enzom Marescom upisao važnu pobjedu 1-0.
Podsjetimo, njegov odlazak i dalje je bolna rana za portugalski klub. Tadašnji predsjednik Rui Costa izjavio je da je Fernandez odbio svaku mogućnost ostanka i prisilio upravu da prihvati ponudu Chelseaja.
