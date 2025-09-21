VIDEO Ogroman kiks Piastrija! Zabio se u zid i odustao. Max Verstappen to iskoristio i slavio

Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Max Verstappen (27), ostvario je četvrtu pobjedu u 17. utrci ovogodišnjeg prvenstva u najpopularnijem oktanskom sportu. Nizozemcu je ovo 67. pobjeda u karijeri, a četvrta u 2025. nakon što je slavio na VN Japana, VN Emilije-Romagne na Imoli i VN Italije na Monzi.

Drugo mjesto osvojio je George Russell u Mercedesu, a senzacionalno je postolje osvojio bivši vozač Ferrarija, Španjolac Carlos Sainz, koji je sada za volanom Williamsa.

Foto: Anton Vaganov

Podsjetimo, Verstappen je iskoristio kaotične kvalifikacije u subotu i osigurao pole position, dok su vozači McLarena kiksali i zauzeli tek sedmo i deveto mjesto na gridu. To se pokazalo ključnim u nedjeljnoj utrci.

Velika greška Piastrija

Naime, vodeći u prvenstvu vozača, Oscar Piastri, imao je nervozan start. Prerano je pustio kvačilo i krenuo, zbog čega je brže-bolje naglo zakočio i izgubio puno pozicija. Zanimljivo, Piastri je "zeznuo" i dvostrukog svjetskog prvaka Fernanda Alonsa (44), koji je pratio McLaren koji je bio ispred njega, ali nije zakočio, zbog čega je dobio pet sekundi kazne.

Piastri je brzo završio svoju utrku na neslavni način. U ambicioznom pokušaju pretjecanja kasno je zakočio i blokirao je prednje kotače na svojem McLarenu. Brzina je bila prevelika i nije mogao dovoljno usporiti.

Zabio se direktno u zaštitnu ogradu i odustao iz utrke već u prvom krugu, čime je izazvao i izlazak sigurnosnog automobila. Sudar možete pogledati klikom OVDJE.

Ipak, njegov glavni suparnik u borbi za titulu, momčadski kolega Lando Norris, nije iskoristio taj kiks. Norris je završio utrku tek na sedmom mjestu, na kojem je i startao utrku, čime je osvojio svega šest bodova.

Sve to znači kako Piastri i dalje ima ugodno vodstvo od 25 bodova u prvenstvu vozača u odnosu na Norrisa. Australac je na 324 boda, a zaostatak je smanjio Verstappen, koji je sad na 255 bodova. Do kraja prvenstva ostalo je sedam utrka, uključujući tri (VN Sao Paola, VN SAD-a i VN Katra) u spritn formatu.