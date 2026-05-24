Obavijesti

Sport

Komentari 0
EUROLIGA

VIDEO Olympiakos opet prvak Europe: Hezonja promašio trice za izjednačenje pred sam kraj

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Olympiakos opet prvak Europe: Hezonja promašio trice za izjednačenje pred sam kraj
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS

Košarkaši Olympiakosa postali su po četvrti put prvaci Europe pobijedivši u nedjeljnom finalu Eurolige u Ateni Real Madrid sa 92-85, a Mario Hezonja bio je drugi strijelac poražene momčadi s 19 koševa

Admiral

Košarkaši Olympiakosa su prekinuli 13 godina čekanja i po četvrti put u povijesti su postali prvaci Europe pobijedivši u nedjeljnom finalu Eurolige odigranom u atenskom Telekom Centeru, Real Madrid 92-85 (19-26, 27-18, 15-21, 28-20).

STRAŠNA PARTIJA VIDEO Čudesni Hezonja odveo Real u finale Eurolige! Zaludio je cijele tribine: 'Super Mario'
VIDEO Čudesni Hezonja odveo Real u finale Eurolige! Zaludio je cijele tribine: 'Super Mario'

Mario Hezonja je s 19 koševa bio drugi strijelac Reala, a tome je dodao pet asistencija, četiri skoka i četiri ukradene lopte. No, u završnici je promašio dvije trice u ključnim trenucima. Najbolji strijelac Reala je bio Trey Lyles, ali je od svoja 24 poena, samo tri ubacio u drugom poluvremenu. Feliz je završio s 13 koševa.

Najbolje trenutke utakmice pogledajte OVDJE.

Euroleague - Final - Olympiacos v Real Madrid
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS

Olympiakos su do naslova predvodili Evan Fournier s 20 koševa i četiri asistencije te Alec Peters sa 16 poena i sedam skokova. 

Španjolski sastav je sjajno otvorio utakmicu i poveo sa 15-3 već u 4. minuti. Real je na kraju prve četvrtine imao +7 i u prvom napadu druge četvrtine opet došao do dvoznamenkaste prednosti (29-19), ali je momčad iz obližnjeg Pireja preokrenula rezultata i na poluvrijeme otišla s dva koša prednosti (46-44).

NBA NOĆ VIDEO Knicksi došli na korak do finala NBA play-offa! Ostvarili desetu uzastopnu pobjedu
VIDEO Knicksi došli na korak do finala NBA play-offa! Ostvarili desetu uzastopnu pobjedu

Realu je opet pripala treća četvrtina pa je momčad Sergia Scariola u zadnjih deset minuta ušla s četiri koša prednosti.

Već tada je bilo prilično izvjesno da će pobjednik biti odlučen u neizvjesnoj završnici.

Mario Hezonja je pogodio tricu za 80-80 na 2:12 minuta prije kraja. No, potom je hrvatski reprezentativac promašio sljedeće dvije na -4 (84-80) i na -6 (86-80) te se činilo da je Real ostao bez prilike za novi naslov, a pogotovo kad je Evan Fournier pogodio slobodna bacanja za 88-80 na 36 sekundi prije kraja. Hrvat je nakon poraza izgledao potpuno utučeno.

Euroleague - Final - Olympiacos v Real Madrid
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS

No, španjolska momčad je umalo napravila nevjerojatan preokret. Kombinacijom oduzetih lopti i skokova u napadu nakon namjerno promašenih slobodnih bacanja, Real je na 88-85 imao otvorenu tricu za izjednačenje. No, Andres Feliz je 13 sekundi prije kraja promašio, a Alec Peters je do kraja pogodio sva četiri slobona bacanja za konačnih 92-85.

NBA DOIGRAVANJE Thunder se izvukao iz provalije i šokirao Spurse u San Antoniju!
Thunder se izvukao iz provalije i šokirao Spurse u San Antoniju!

Realu je ovo bilo 22 finale Eurolige ili Kupa prvaka u povijesti, a sad ima po 11 naslova i 11 poraza u utakmicama za trofej. Olympiakos je u desetom finalu osvojio četvrti naslov.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu
LANA I MARIO

FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu

Lana i Mario Kovačević u braku su 23 godine, a imaju kćeri Niku i Janu: 'Nakon prvog susreta godinu dana smo se gledali, a nakon jednog izlaska postali smo par', prisjetio se trener
FOTO Hrvatska poduzetnica nakon dva propala braka traži treću sreću s legendom NBA lige
LJUBILA SPORTAŠE

FOTO Hrvatska poduzetnica nakon dva propala braka traži treću sreću s legendom NBA lige

Tia Jurčić je bivša manekenka koja se danas bavi poduzetništvom, a u vezi je s bivšom košarkaškom legendom NBA-a Kenny Smithom. Javnosti je poznata po braku sa sinom Zdravka Mamića
Milan i Modrić ostali bez LP-a! Como i Roma bit će dio elite...
KRAH PRED KRAJ

Milan i Modrić ostali bez LP-a! Como i Roma bit će dio elite...

Zadnje kolo Serie A donosijelo je pravu dramu jer Milan nije izborio Ligu prvaka, a Como i Roma jesu. Uz to, Lecce je uspio izboriti ostanak, a Cremonese je ispao u niži rang

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026