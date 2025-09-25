VIDEO Oršić poput superjunaka! Zabio gol pa se 'teleportirao' pred male ekrane zbog Dinama

Iako je prošlo skoro tri godine od njegova odlaska, Mislav Oršić (32) i dalje je među omiljenim nogometašima navijača Dinama. Mnogi su zazivali njegov povratak na Maksimir nakon što je napustio turski Trabzonspor, ali je "Orša" završio u ciparskom Pafosu, s kojim je izborio i plasman u Ligu prvaka.

U prvom kolu LP-a Ciprani su uzeli bod na gostovanju kod Olympiacosa, a nakon europskih obaveza Oršić i ekipa vezali su dvije uvjerljive pobjede (2-0, 3-0) u prvenstvu.

Štoviše, u srijedu poslijepodne, Pafos je odigrao zaostalu utakmicu prvog kola tamošnjeg prvenstva protiv Paralimniouja, a sjajan je nastup imao Oršić, koji je u prepoznatljivom stilu zabio drugi gol za svoj klub. Primio je loptu na otprilike 18 metara od gola, namjestio s ena svoju desnu nogu i poslao nezaustavljivi projektil u daljnji, gornji golmanov kut.

Oršiću je to bio drugi gol u svim natjecanjima ove sezone i prvi u prvenstvu, ali se nije zadržao u proslavi. Nakon utakmice, koja je počela u 18 sati, brže-bolje odjurio je svojem domu.

Razlog? U 21 sat počela je utakmica između Dinama i Fenerbahčea na Maksimiru. A Oršić je pred malim ekranom, objavio je na Instagramu, bio od samog početka, što znači kako je ozbiljno požurio nakon svoje utakmice kako bi stigao pogledati utakmicu najdražeg mu kluba.

Naravno, Oršić nije bio jedini bivši dinamovac koji je pratio veliku pobjedu na Maksimiru. Putem društvenih mreža oglasio se i Mahir Emreli (28), koji je bio na Maksimiru bio od 2022. do 2024.

Danas je Emreli član Kaiserslauterna, a na društvenim mrežama objavio je fotografiju kako prati utakmicu Dinama preko laptopa, a uz story je označio Dinamov profil i stavio plavo srce.

