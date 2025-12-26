Obavijesti

Sport

Komentari 1
UGRADILI MU METALNE ŠIPKE

VIDEO Ovako izgleda lice Jakea Paula nakon operacije čeljusti

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ovako izgleda lice Jakea Paula nakon operacije čeljusti
3
Foto: Screenshot/Marca/Reuters

Šest rundi trajao je boksački meč Anthonyja Joshue i Jakea Paula, a "deblji je kraj" izvukao youtuber i boksač koji je nakon meča izgubio nekoliko zubi, a čeljust mu je deformirana

Anthony Joshua pobijedio je youtubera i boksača Jakea Paula nokautom u šestoj rundi. Nakon što je Paul bježao po ringu u većini meča, Joshua ga je u petoj rundi uspio dvaput oboriti na tlo. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Paul je oko 12 kg lakši od Joshue na vaganju 01:45
Paul je oko 12 kg lakši od Joshue na vaganju | Video: 24sata/Reuters

Ipak, sve je završeno u šestoj rundi kada je Britanac jakim desnim direktom pogodio Paula za kraj borbe u Kaseya centru u Miamiju. 

Paul je sada objavio snimku kako mu izgleda lice nakon nokauta. Video koji je objavio prikazuje deformiranost njegova lica uzrokovanu udarcima koji su mu slomili čeljust na dva mjesta. 

VIDEO Pogledajte OVDJE

U operativnom zahvatu su mu postavljene četiri metalne pločice, a youtuber je priznao i da je izgubio nekoliko zubi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...
LU VOLI I SKIJANJE...

FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...

Nakon što su 24sata objavila ekskluzivne fotografije Gvardiola i misteriozne plavuše u Bogovićevoj, portal Teleskop otkrio je tko je ona...
Dalić: Osam godina nismo bili u ovakvoj situaciji. Mladi nemaju kvalitetu i nisu standardni...
PROBLEMI 'VATRENIH'

Dalić: Osam godina nismo bili u ovakvoj situaciji. Mladi nemaju kvalitetu i nisu standardni...

U narednih šest mjeseci nadam se da će situacija biti kvalitetnija i da će imati bolji status. Samo je nekolicina igrača standardna i to su većinom stariji igrači, kazao je izbornik
ŠUŠKA SE Zavela je Modrićevog suigrača: Sydney Sweeney ljubi igrača hrvatskih korijena?!
ATRAKTIVNA PLAVUŠA

ŠUŠKA SE Zavela je Modrićevog suigrača: Sydney Sweeney ljubi igrača hrvatskih korijena?!

Talijanski mediji raspisali su se o navodnoj ljubavnoj vezi između američkog nogometaša hrvatskog podrijetla Christiana Pulišića i slavne glumice Sydney Sweeney

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025