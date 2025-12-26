Šest rundi trajao je boksački meč Anthonyja Joshue i Jakea Paula, a "deblji je kraj" izvukao youtuber i boksač koji je nakon meča izgubio nekoliko zubi, a čeljust mu je deformirana
UGRADILI MU METALNE ŠIPKE
VIDEO Ovako izgleda lice Jakea Paula nakon operacije čeljusti
Čitanje članka: < 1 min
Anthony Joshua pobijedio je youtubera i boksača Jakea Paula nokautom u šestoj rundi. Nakon što je Paul bježao po ringu u većini meča, Joshua ga je u petoj rundi uspio dvaput oboriti na tlo.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Ipak, sve je završeno u šestoj rundi kada je Britanac jakim desnim direktom pogodio Paula za kraj borbe u Kaseya centru u Miamiju.
Paul je sada objavio snimku kako mu izgleda lice nakon nokauta. Video koji je objavio prikazuje deformiranost njegova lica uzrokovanu udarcima koji su mu slomili čeljust na dva mjesta.
U operativnom zahvatu su mu postavljene četiri metalne pločice, a youtuber je priznao i da je izgubio nekoliko zubi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku