VIDEO Ovako izgleda lice Jakea Paula nakon operacije čeljusti

Anthony Joshua pobijedio je youtubera i boksača Jakea Paula nokautom u šestoj rundi. Nakon što je Paul bježao po ringu u većini meča, Joshua ga je u petoj rundi uspio dvaput oboriti na tlo.

Ipak, sve je završeno u šestoj rundi kada je Britanac jakim desnim direktom pogodio Paula za kraj borbe u Kaseya centru u Miamiju.

Paul je sada objavio snimku kako mu izgleda lice nakon nokauta. Video koji je objavio prikazuje deformiranost njegova lica uzrokovanu udarcima koji su mu slomili čeljust na dva mjesta.

U operativnom zahvatu su mu postavljene četiri metalne pločice, a youtuber je priznao i da je izgubio nekoliko zubi.