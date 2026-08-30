VIDEO Ovo je trenutak kad je Filip Hrgović polomio Itaumu! Morali ga iznijeti na nosilima

Hrvatska ima svjetskog prvaka u boksu! Kakav meč Filipa Hrgovića, čudesno što je preživio u Londonu i pobijedio Mosesa Itaumu. Osam rudni je "El Animal" primao "projektile" u glavu i tijelo, činilo se kako je samo pitanje trenutka kada će Hrgović pasti, ali to se nije dogodilo. Hrgovićeva brada izdržala je baš sve, Itauma je poslao cijeli arsenal, ali nije bilo dovoljno.

WHAT A COMEBACK 😱



Filip Hrgovic stops Moses Itauma in the 9th round to become heavyweight world champion!



🎟️ Buy #MosesHrgovic NOW at https://t.co/yxybEeo0Px | Live Now | Watch only on DAZN ▪️ pic.twitter.com/qEhiwkPact — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 29, 2026

Itauma se ispuhao pred kraj borbe, a onda pao u devetoj rundi. Britanac više nije mogao hodati, Hrgović je napokon počeo pogađati udarce i Itaumi nije bilo spasa. U zadnjoj minuti devete runde Hrgović je stisnuo Itaumu uz užad, pogodio ga u glavu i tijelo te je Britanac skoro pao na pod. Sudac ih je rastavio nakon kratkog klinča, odmah je u nastavku Hrgović sjajno pogodio, Itauma je teturao po ringu i njegov kut je bacio ručnik.

HRGOVIC STOPS ITAUMA IN ROUND 9



INSANE FIGHT pic.twitter.com/594Tc2LNJu — 🌴ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ🌴 (@TheArtOfWar6) August 29, 2026

To je bilo to, hrvatski borac je preživio nemoguće, izdržao sve nalete, ispuhao protivnika i na kraju izveo nevjerojatan preokret te uzeo pojas! Itauma nije bio ni na proglašenju pobjednika koliko ga je izmučio Hrgović, a iz dvorane su ga iznijeli na nosilima. Fenomenalna borba, Hrvatska ima svjetskog prvaka s najjačom bradom na svijetu!