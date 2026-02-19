VIDEO Pas ganjao Hrvaticu pa ugrizao čovjeka! Pogledajte

Još jedan incident na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini dogodio se u srijedu ujutro kada je na skijaškom trčanju na stazu istrčao pas. U tom trenutku pred ciljnom ravninom nalazila se naša Tena Hadžić, a pas koji nije bio na povodcu trčao je iza naše sportašice.

Situacija je brzo postala viralna na društvenim mrežama, a najviše pozornosti privukao je izgled psa koji na prvi pogled izgleda kao vuk. Srećom, pas nije ugrozio našu Tenu Hadžić i ostale natjecateljice, a kasnije se ispostavilo da je riječ o pasmini čehoslovačkog vučjeg psa.

Na društvenim mrežama pojavila se još jedna snimka na kojoj čovjek ima zamotanu ruku jer ga je pas ugrizao. Međutim, naglasio je da ozljeda nije ozbiljna.

- Da, ugrizao me, ali nije bilo tako strašno. Pas je bio nervozan, zgrabio sam ga za ogrlicu i onda se jednostavno dogodilo, ali ne na ciljnoj ravnini, nego vani. Ali sve je u redu, nema problema. Imali smo velike sreće i sve je na kraju ispalo dobro - rekao je.