VIDEO Petković majstorski asistirao u pobjedi Kocaelispora

Piše Domagoj Vugrinović,
VIDEO Petković majstorski asistirao u pobjedi Kocaelispora
U dosadašnjem dijelu sezone hrvatski napadač za Kocaelispor ima 12 nastupa te je sudjelovao u šest pogodaka, postigavši pet golova i jednu asistenciju

Nogometaši Kocaelispora uspješno su otvorili nastup u skupini C turskog Kupa, svladavši na svom stadionu drugoligaša Erzurumspor rezultatom 3-1. Domaćin je od prve minute nametnuo ritam, a ključnu ulogu u pobjedi odigrali su makedonski ofenzivac Darko Čurlinov i hrvatski reprezentativac Bruno Petković.

Kocaelispor je poveo u 18. minuti, kada je Čurlinov najbolje reagirao u kaznenom prostoru i doveo svoju momčad u vodstvo. Isti je igrač bio junak prvog dijela jer je u završnici poluvremena ponovno zatresao mrežu gostiju. Akciju je započeo Bruno Petković, koji je nakon pogreške Erzurumspora mirno primio loptu i precizno uposlio Čurlinova za povećanje prednosti na 2-0.

Pitanje pobjednika domaći su riješili ubrzo nakon odmora. U 53. minuti Joseph Nonge iskoristio je asistenciju Čurlinova i pogodio za uvjerljivih 3-0. Gosti su do kraja utakmice uspjeli tek ublažiti poraz, kada je Brandon Baiye u 88. minuti postigao počasni pogodak za momčad koja se trenutačno nalazi na šestom mjestu turske druge lige.

Petković, koji je ovom asistencijom upisao svoju prvu asistenciju sezone, igru je napustio u 71. minuti uz pljesak s tribina. U dosadašnjem dijelu sezone hrvatski napadač za Kocaelispor ima 12 nastupa te je sudjelovao u šest pogodaka, postigavši pet golova i jednu asistenciju. Drugi hrvatski igrač u sastavu domaćih, Hrvoje Smolčić, ovoga puta nije ulazio u igru i cijeli je susret pratio s klupe.

Turski Kup igra se u tri skupine, a plasman u četvrtfinale izborit će po dvije najbolje momčadi iz svake skupine, kao i dvije najbolje trećeplasirane ekipe. Ovom pobjedom Kocaelispor je napravio važan korak prema nastavku natjecanja i potvrdio dobru formu uoči nastavka sezone.

