VIDEO Plazibat pogledom 'ubio' protivnika na sučeljavanju. Evo što je potom uslijedilo...

Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat vraća se u ring. Predvodit će Glory Collision 8 priredbu 13. prosinca 2025. u Arnhemu, a protivnik će mu biti stari rival Nordine Mahieddine. Bit će to njihov treći okršaj, a pobjednik osigurava mjesto na iznimno prestižnom turniru. Borci su odradili i sučeljavanje na kojem je bilo napeto, ali su se na kraju ipak rukovali.

Plazibat se prvotno trebao boriti protiv Nizozemca Levija Rigtersa, no on se povukao iz meča zbog osobnih razloga, navodeći kako mu zdravlje mora biti na prvom mjestu. Organizatori su brzo reagirali i kao zamjenu pozvali Mahieddinea, opasnog borca koji je već dijelio ring s Plazibatom.

Rivalstvo Plazibata i Mahieddinea traje još od 2019. godine. U prvom susretu na GLORY 69 slavio je Plazibat, da bi mu se Mahieddine revanširao godinu dana kasnije na GLORY 76. Trenutni omjer je 1-1, a treći meč odlučit će konačnog pobjednika. Ulog je ogroman: pobjednik osigurava mjesto u "Last Heavyweight Standing" turniru. Riječ je o Grand Prixu osmorice najboljih teškaša koji će se održati početkom 2026. godine, a pobjednika čeka nagrada veća od milijun dolara.

Za Plazibata (22-5) ovo je prvi nastup nakon gotovo dvije i pol godine pauze. Posljednji put se borio u lipnju 2023. kada je u meču za privremenu titulu protiv Tariqa Osara doživio težak lom ruke