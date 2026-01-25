VIDEO Pogledajte kako je Istra bacila Hajduk u očaj na Poljudu

Nogometaši Hajduka i Istre 1961 sastali su se u 19. kolu HNL-a na Poljudu. Gosti su poveli već u desetoj minuti nakon sjajne akcije.

Domaćin je izgubio loptu u napadu, a onda je krenula brza kontra gostiju. Lončar je primio dodavanje iz obrane, povukao pa sjajno dubinski proigrao Prevljaka koji bježi obrani Hajduka i mirno zabija za 0-1.

Nekoliko minuta nakon toga Krovinović je pogodio prečku iz blizine, a onda je u 22. ponovno sijevnula kontra gostiju i gol za 0-2. Fredriksen je natrčao na odbijenu povratnu loptu koju je uputio Rozić i zakucao ju u mrežu za 0-2.

Utakmica je u tijeku...