PREVLJAK I FREDRIKSEN

Piše Petar Božičević,
VIDEO Pogledajte kako je Istra bacila Hajduk u očaj na Poljudu
Foto: Screenshot/MaxSport

Nekoliko minuta nakon prvog gola Krovinović je pogodio prečku iz blizine, a onda je u 22. ponovno sijevnula kontra gostiju i gol za 0-2. Fredriksen je natrčao na odbijenu povratnu loptu koju je uputio Rozić i zakucao ju u mrežu

Nogometaši Hajduka i Istre 1961 sastali su se u 19. kolu HNL-a na Poljudu. Gosti su poveli već u desetoj minuti nakon sjajne akcije. 

Domaćin je izgubio loptu u napadu, a onda je krenula brza kontra gostiju. Lončar je primio dodavanje iz obrane, povukao pa sjajno dubinski proigrao Prevljaka koji bježi obrani Hajduka i mirno zabija za 0-1. 

Nekoliko minuta nakon toga Krovinović je pogodio prečku iz blizine, a onda je u 22. ponovno sijevnula kontra gostiju i gol za 0-2. Fredriksen je natrčao na odbijenu povratnu loptu koju je uputio Rozić i zakucao ju u mrežu za 0-2.

Utakmica je u tijeku...

