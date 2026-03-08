Obavijesti

Piše Ivan Kužela,
VIDEO Pogledajte kako je Niko Kovač opet 'izvisio' na utakmici
Foto: Screenshot/SportKlub

Guirassy je ponovno ignorirao Kovača nakon izmjene, a isti incident dogodio se u prvom dijelu sezone. Napetost u svlačionici Dortmunda raste nakon ispadanja iz Lige prvaka i poraza u Der Klassikeru

Borussia Dortmund slavila je 2-1 na teškom gostovanju kod Kölna u 25. kolu Bundeslige, no pobjeda je ostala u sjeni novog incidenta između trenera Nike Kovača i njegovog najboljeg strijelca, Serhoua Guirassyja. Gvinejski napadač ponovno je demonstrativno iskazao nezadovoljstvo, što je dodatno zaoštrilo atmosferu u klubu koji se bori za drugo mjesto na ljestvici, ali s ogromnim zaostatkom za vodećim Bayernom i nakon bolnog ispadanja iz Lige prvaka od Atalante.

Scena koja je obilježila utakmicu dogodila se u drugom poluvremenu. Kovač je odlučio iz igre izvući upravo Guirassyja, strijelca vodećeg pogotka u 16. minuti, a umjesto njega na teren je poslao Fábija Silvu. Guirassy, koji je zabio svoj dvanaesti prvenstveni gol sezone, bio je vidno bijesan zbog te odluke. Incident pogledajte OVDJE.

Prilikom izlaska s terena ljutito je prošao pored klupe za pričuve, tek usputno pruživši ruku nekim suigračima. Kada je stigao do Kovača, koji mu je pružio ruku, napadač ga je potpuno ignorirao, spustio glavu i bez pozdrava produžio na svoje mjesto. Televizijske kamere zabilježile su svaki detalj, a njemački mediji odmah su se raspisali o novim tenzijama u svlačionici Dortmunda. Ironično, Guirassy je pogodak zabio protiv svog bivšeg kluba, Kölna, te ga iz poštovanja nije ni slavio, no to ga nije spriječilo da pokaže nepoštovanje prema vlastitom treneru.

Ono što cijeloj situaciji daje dodatnu težinu jest činjenica da ovo nije prvi put da Guirassy na ovakav način reagira. Gotovo identičan incident dogodio se i ranije u sezoni, u studenom 2025. godine, tijekom utakmice protiv Bayer Leverkusena. I tada je Kovač zamijenio napadača u 61. minuti, a ovaj mu je odbio pružiti ruku. Nakon tog ispada, Guirassy se morao ispričati, ne samo Kovaču, već i cijeloj momčadi.

Kovač je tada pokušao smiriti situaciju, poručivši kako on čvrsto stoji iza svog igrača, ali i da napadač mora prihvatiti da ga ponekad zamijeni. Čini se kako ta poruka nije stigla do gvinejskog nogometaša, čije je ponovljeno ponašanje opet otvorilo pitanje discipline unutar momčadi.

Bundesliga - Borussia Dortmund v Bayern Munich
Foto: Thilo Schmuelgen

Iako je njegova momčad uzela sva tri boda, Niko Kovač nakon utakmice nije skrivao nezadovoljstvo. Njegova ljutnja nije bila usmjerena samo na Guirassyjev ispad, već na igru cijele ekipe, pogotovo nakon što je Köln ostao s igračem manje. Naime, krajem prvog poluvremena, branič domaćih Jahmai Simpson-Pusey dobio je izravni crveni karton nakon brutalnog starta na Maximilianu Beieru, koji je asistirao za prvi i zabio drugi gol Dortmunda. Kovač je kratko i nezadovoljno komentirao susret.

​- Pobijedili smo u utakmici u kojoj nismo igrali dobro i trener ima svako pravo biti ljut.

Njegove riječi najbolje opisuju stanje u Dortmundu. Pobjede se nižu, ali igra ne ulijeva povjerenje, a incidenti poput ovoga narušavaju atmosferu u ključnom dijelu sezone, dok se Kovač i njegova momčad suočavaju sa sve većim pritiskom javnosti i navijača.

