VIDEO Pogledajte kanonadu udaraca koju je Hrgović uspio preživjeti u osmoj rundi

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ed Sykes/REUTERS

U osmoj rundi Filip Hrgović bio je na rubu nokdauna, ali ipak se uspio izvući

Filip Hrgović pobijedio je Davida Adeleyea jednoglasnom odlukom sudaca nakon deset rundi pravog rata. Hrvatski borac bio je bolji cijeli meč, ali vrlo rano ušao je u probleme. U drugoj rundi Britanac mu je razbio arkadu, no trener Sanchez pokazao se ne samo kao iskusan strateg nego i kao odličan “cutman”. On je pokrpao Hrgovića i njegova arkada izdržala je do samog kraja.

Problemi s arkadom nisu sputali Hrgovića. Od tada pa sve do kraja borbe dominirao je i silovito pogađao Adeleyea. Posebno napeta bila je osma runda u kojoj je Hrgović zasuo gomilu udaraca na Britanca koji se cijelo vrijeme povlačio.

DUGOTRAJNA LJUBAVNA PRIČA FOTO Ovo je ljepotica koja je osvojila srce Filipa Hrgovića. Od početka stoji uz 'El Animala'...
FOTO Ovo je ljepotica koja je osvojila srce Filipa Hrgovića. Od početka stoji uz 'El Animala'...

Adeleye pokušao je uzvratiti lijevim krošeima, ali udarao je presporo za Hrgovića koji se lako izmicao koracima unatrag. Nakon nekoliko direkata Hrgović je probio gard Britanca i srušio ga silovitim krošeom. Sudac je brojao, a Adeleye se nakon nekoliko sekundi pridigao i nastavio borbu.

Hrgović je krenuo tražiti prekid i nokaut, ali onda ga je uzdrmao lijevi kroše. Britanac je osjetio da je Hrga uzdrman i počeo bacati krošee jedan za drugim. Hrgović je ušao u probleme, teturao je, ali nije pao.

Još jednom hrvatski borac pokazao je da ima granitnu bradu. U profesionalnoj karijeri u nokdaun ga je uspio baciti samo kineski teškaš Zhilei Zhang. Ovo mu je druga pobjeda nad Britancima ove godine. Prije Adeleyea, prije četiri mjeseca pobijedio je i Joea Joycea.

