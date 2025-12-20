Obavijesti

DEMONSTRIRAO SILU

VIDEO Pogledajte nemilosrdni nokaut Anthonyja Joshue zbog kojeg je Paul završio u bolnici

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Marco Bello

Anthony Joshua nokautirao Jakea Paula! Viralni trenutak slomljene čeljusti i ismijavanje influencera preplavilo internet

Dugo iščekivani boksački meč između profesionalnog teškaša Anthonyja Joshue i influencera koji je postao boksač, Jakea Paula, završio je upravo onako kako su mnogi predviđali, odlučujućim nokautom. Međutim, taj je trenutak postao viralan istog trena, s obzirom na to da je bivši dvostruki prvak teške kategorije slomio čeljust i poslao youtubera u bolnicu.

Joshua, u maskirnim hlačicama, nemilosrdno je pritiskao Paula, koji je u crveno-žutoj opremi nespretno pokušavao ući u klinč i izbjeći udarce. Kraj borbe došao je brzo nakon što je Joshua pogodio seriju snažnih udaraca u tijelo i glavu, nakon kojih se Paul srušio licem prema podu. 

Reakcija zajednice u komentarima bila je brza, brutalna i gotovo jednoglasno usmjerena na ismijavanje Jakea Paula. Dretva ispod Netflixove objave pretvorila se u platformu za "memeove" i šale na račun poraženog influencera. Korisnici su preplavili odgovore komentarima poput "Jake Paul kad se ne bori protiv umirovljenika" i "Ovo je trenutak kad je shvatio da borba nije namještena".

- Mislim da mi je slomljena čeljust. Definitivno je slomljena. Bila je to dobra borba. Dobio sam batine od jednog od najboljih boksača svih vremena. Volim to! Vratit ću se i u jednom trenutku postati svjetski prvak - rekao je Paul nakon borbe.

