VIDEO Pogledajte što se orilo dvoranom nakon slavlja naših

Sve je dobro kad se pobijedi, pa makar i jedan razlike u neviđenom trileru. Hrvatska je slavljem protiv Islanda značajno podigla sebi šanse za polufinale Europskog prvenstva, a nakon utakmice dvoranom je u Malmöu zasvirala kultna pjesma.

Pokretanje videa... 01:41 Rukometaši: Nismo potonuli, za nas prvenstvo tek sada kreće... | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Naime, s razglasa je krenuo hit Miše Kovača "Poljubi zemlju" na što su rukometaši uz navijače glavno zapjevali.

Radi se o pjesmi koja je svojevrsna himna Europskog prvenstva koje se 2018. održalo u Hrvatskoj, a sada je opet dobila svoj značaj.

Hrvatska će u nastavku turnira igrati protiv Švicarske, Slovenije i Mađarske, a za željeno polufinale trebat će nam vjerojatno sve tri pobjede, uz poklapanje još nekih rezultata.