USPOMENE NA EP 2018.

VIDEO Pogledajte što se orilo dvoranom nakon slavlja naših

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/RTL

HRVATSKA - ISLAND 30-29 Hrvatska će u nastavku turnira igrati protiv Švicarske, Slovenije i Mađarske, a za željeno polufinale trebat će nam vjerojatno sve tri pobjede, uz poklapanje još nekih rezultata

Sve je dobro kad se pobijedi, pa makar i jedan razlike u neviđenom trileru. Hrvatska je slavljem protiv Islanda značajno podigla sebi šanse za polufinale Europskog prvenstva, a nakon utakmice dvoranom je u Malmöu zasvirala kultna pjesma. 

Naime, s razglasa je krenuo hit Miše Kovača "Poljubi zemlju" na što su rukometaši uz navijače glavno zapjevali.

Radi se o pjesmi koja je svojevrsna himna Europskog prvenstva koje se 2018. održalo u Hrvatskoj, a sada je opet dobila svoj značaj. 

