HRVATSKA - ISLAND 30-29 Hrvatska će u nastavku turnira igrati protiv Švicarske, Slovenije i Mađarske, a za željeno polufinale trebat će nam vjerojatno sve tri pobjede, uz poklapanje još nekih rezultata
VIDEO Pogledajte što se orilo dvoranom nakon slavlja naših
Sve je dobro kad se pobijedi, pa makar i jedan razlike u neviđenom trileru. Hrvatska je slavljem protiv Islanda značajno podigla sebi šanse za polufinale Europskog prvenstva, a nakon utakmice dvoranom je u Malmöu zasvirala kultna pjesma.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Naime, s razglasa je krenuo hit Miše Kovača "Poljubi zemlju" na što su rukometaši uz navijače glavno zapjevali.
Radi se o pjesmi koja je svojevrsna himna Europskog prvenstva koje se 2018. održalo u Hrvatskoj, a sada je opet dobila svoj značaj.
Hrvatska će u nastavku turnira igrati protiv Švicarske, Slovenije i Mađarske, a za željeno polufinale trebat će nam vjerojatno sve tri pobjede, uz poklapanje još nekih rezultata.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+