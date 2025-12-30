Obavijesti

DVIJE LEGENDE

VIDEO Ronaldo uručio Đokoviću nagradu: Zahvalan sam što te mogu nazvati mojim prijateljem

Foto: Instagram

Po meni, Đoković je primjer dugovječnosti. Imamo sličnu priču. Zaslužuje ovu nagradu jer je primjer prošloj, trenutnoj i budućoj generaciji tenisača, rekao je legendarni Portugalac

Legendarni srpski tenisač Novak Đoković (38) osvojio je prvu Globe Sports nagradu na svečanoj dodjeli koja se održala u nedjelju u Dubaiju. Riječ je, inače, o dodjeli nogometnih nagrada, pa je tako Ousmane Dembele proglašen najboljim igračem, Lamine Yamal najboljim napadačem, a jedna je nagrada, nakon dugo vremena, otišla i u ruke portugalske legende, Cristiana Ronalda (40), koji je proglašen najboljim igračem Bliskog istoka.

Portugalska ikona glavna je faca na Bliskom istoku u sportskim krugovima nakon što je krajem 2022. potpisao za saudijski Al-Nassr. Tako je 'CR7' uz zaručnicu Georginu Rodriguez bio glavna zvijezda na ceremoniji u Dubaiju, na kojoj su se našle brojne poznate face iz nogometnog svijeta.

Na takvom je događaju bio i Đoković, koji je postao prvi dobitnik nove nagrade Globe Soccera. Riječ je o nagradi koja je, kako su to opisali iz Globe Soccera, stvorena za "sportske ikone čiji su uspjesi prešli okvire njihovog sporta." Đoković je bio iznenađen nakon što je proglašen pobjednikom, a nagradu mu je uručio upravo Cristiano, koji je imao samo riječi hvale za Srbina.

- Po meni, Đoković je primjer dugovječnosti. Imamo sličnu priču. Zaslužuje ovu nagradu jer je primjer prošloj, trenutnoj i budućoj generaciji tenisača - rekao je Ronaldo, koji se zatim dotaknuo činjenice kako je na dodjeli nogometnih nagrada jednu dobio... Tenisač!

- Kao što znate, ja sam čovjek od izazova. Ovo je nova era. Moramo otvoriti svoje horizonte novim sportovima. Svijet treba vidjeti sport u visokoj kvaliteti pored nogometa. Volim nogomet, ali volim i druge sportove. Učim od velikih sportaša iz drugih disciplina, to je bila ideja iza ove nagrade - objasnio je Cristiano.

Đoković se zatim zahvalio Portugalcu na lijepim riječima.

- Vrlo sam zahvalan jer sam čuo te lijepe riječi i što Cristiana mogu nazvati prijateljem. On je netko tko je osvojio sve što može, a opet želi još. Iako se bavimo drugačijim sportovima, podržavamo jedan drugog i zajedno pokazujemo novim generacijama kako ne postoje granice - zaključio je Srbin.

