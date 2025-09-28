VIDEO Sjajan debi Hrvata u UFC-u! Razbio protivnika u 1. rundi

Australski Hrvat Brando Peričić (31), poznat kao "Balkanski medvjed", ostvario je impresivnu pobjedu u UFC debiju u Perthu. Član slavnog City Kickboxinga ponosno je isticao hrvatske korijene iz Splita, a u dvoranu je ušao s hrvatskom zastavom na ramenima. Suprotstavio mu se Amerikanac Elisha Ellison (5-2), ali Peričić od samog početka nije dao prostora za dvojbu.

Umjesto opreznog ispitivanja snaga, Peričić je odmah preuzeo inicijativu. Otvorio je borbu snažnim low kickom i brzim kombinacijama, nakon čega je desnicom zatresao protivnika i natjerao ga na povlačenje. Nastavio je pritiskati, kratio kuteve i pogađao krošeima koji su prolazili kroz gard. Ellison je pokušao uzvratiti širokim udarcima, a zatim i oboriti protivnika povlačenjem garda, no Peričić je zadržao gornju poziciju i preuzeo potpunu kontrolu.

Iz dominantne pozicije sijevao je serijom preciznih laktova. Svaki udarac smanjivao je Ellisonovu mogućnost otpora, dok je Peričić metodično kontrolirao njegovo tijelo i ravnotežu. Nekoliko čistih pogodaka bilo je dovoljno da Amerikanac ostane bez svijesti. Sudac Mike Beltran zaustavio je borbu nakon manje od dvije minute u prvoj rundi. Publika je svjedočila brutalnom "ground and poundu" i savršenom debiju nove teškaške uzdanice.

Peričić je ovom pobjedom podigao profesionalni omjer na 5-1 i potvrdio ulazak među teškaše kao borac na kojeg se mora računati. Njegov nastup dodatno je naglasio pripadnost jednom od vodećih timova i ozbiljnost kojom je zakoračio na najveću MMA pozornicu.

Iz dvorane ga je bodrio bivši prvak u srednjoj kategoriji Israel Adesanya, a porukom se oglasio i aktualni prvak bantam kategorije Merab Dvališvili:

"Kakav debi! Čestitam", napisao je, a na društvenim mrežama odjeknule su pohvale i najave da je "Balkanski medvjed" novo ime na koje treba obratiti pozornost.