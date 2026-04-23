VIDEO Sjajni Kuzmanović skidao zicere protiv prvaka Njemačke

Piše Bruno Lukas,
Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sjajni Dominik Kuzmanović upisao je 12 obrana u velikom derbiju protiv Fuchse Berlina, ali ni to nije pomoglo njegovoj ekipi da izbjegne poraz

Admiral

Rukometaši Fuchse Berlina pobijedili su Gummersbach 28-26 u derbiju 29. kola Bundeslige. Pravi obračun sjajnih golmana obilježio je dvoboj u kojem je pobjedu na kraju odnijela berlinska momčad.

Fuchse je kontrolirao utakmicu od samog početka, no Dominik Kuzmanović stalno je vraćao Gummersbach u igru. Dominik je upisao 12 velikih obrana, ali na drugoj strani je još raspoloženiji bio srpski golman Dejan Milosavljev. On je sa 19 obrana zaključao vrata Berlina i donio važne bodove svojoj momčadi.

Video svih obrana pogledajte OVDJE.

Gummersbachu je ovo prvi poraz nakon sjajnog niza od 11 uzastopnih pobjeda. Ipak, klub i dalje čvrsto drži poziciju koja vodi u Europu iduće sezone. Zanimljivo je da Dominik Kuzmanović od ljeta seli u Magdeburg, gdje će mu suigrač biti Matej Mandić. Tako će vodeća momčad Njemačke u novu sezonu krenuti s najjačim hrvatskim vratarskim parom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

