Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAPADNUTI ŠPANJOLCI

VIDEO Španjolci: Huligani su u Zagrebu napali navijače Celte, pokušali su im uzeti zastave...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Španjolci: Huligani su u Zagrebu napali navijače Celte, pokušali su im uzeti zastave...
Foto: X/screenshot

Prema navodima španjolskog radija RNE, nakon utakmice je u okolici Maksimira došlo do incidenta u kojem je manja skupina napala navijače Celte

Dinamo je u četvrtak doživio prvi europski poraz ove sezone. Celta Vigo je u Zagrebu slavila 3-0 i odnijela sva tri boda u Španjolsku. "Modri" su posustali već u prvih 45 minuta, kada su gosti stekli tri gola prednosti, pustili su "papučicu gasa".

Prema navodima španjolskog radija RNE, nakon utakmice je u okolici Maksimira došlo do incidenta u kojem je manja skupina napala navijače Celte. Cijeli događaj zabilježila je kamera televizije RTVE Galicia, a snimku su objavili na društvenim mrežama. Na videu se vidi trojica muškaraca koji vrijeđaju i fizički napadaju navijača španjolske momčadi, a na kraju snimke prikazan je i napad na još jednog gosta.

DINAMO SE OPRAŠTA Poznati termini komemoracije i sprovoda legende Rudija Belina
Poznati termini komemoracije i sprovoda legende Rudija Belina

"Nasilni incidenti ultrasa iz Dinama Zagreba prema navijačima Celte nakon njihove utakmice Europa lige. Sukobili su se s navijačima Viga s namjerom da im oduzmu zastave i šalove. Kolega iz RTVE Galicia sve je snimio", stoji u objavi.

RIJEČ STRUČNJAKA Igor Pamić za 24sata: Pa lanjski je Dinamo bolji od ovoga! Ilija Lončarević: Villar je kao veteran
Igor Pamić za 24sata: Pa lanjski je Dinamo bolji od ovoga! Ilija Lončarević: Villar je kao veteran

Porazom protiv Celte, Dinamo je pao na 12. mjesto ljestvice sa sedam bodova nakon četiri kola. Iako su izgledi za plasman među osam najboljih i izravan prolazak u osminu finala mali, "modri" i dalje imaju realne šanse za nastavak europske sezone nakon pola odigranih utakmica grupne faze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu
ADIOS MUCHACHOS

Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu

Velika prilika za približavanje nokaut-fazi Europske lige "modrima" je ispala iz ruku. Pablo Duran iz prvog je napada zabio za Celtu, dodao još jedan prije odmora, a Dominguez je zabio autogol. Tako ne ide u Europi
Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'
SKANDAL U EUROPSKOJ LIGI

Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'

Ultrasi skupina Plzena zvana "Ševci" spada u najradikalnije takve skupine i njihove koreografije nerijetko prelaze u provokaciju. Uefa je već nekoliko puta istraživala Plzen zbog uvredljivih poruka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025