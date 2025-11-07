VIDEO Španjolci: Huligani su u Zagrebu napali navijače Celte, pokušali su im uzeti zastave...

Dinamo je u četvrtak doživio prvi europski poraz ove sezone. Celta Vigo je u Zagrebu slavila 3-0 i odnijela sva tri boda u Španjolsku. "Modri" su posustali već u prvih 45 minuta, kada su gosti stekli tri gola prednosti, pustili su "papučicu gasa".

Prema navodima španjolskog radija RNE, nakon utakmice je u okolici Maksimira došlo do incidenta u kojem je manja skupina napala navijače Celte. Cijeli događaj zabilježila je kamera televizije RTVE Galicia, a snimku su objavili na društvenim mrežama. Na videu se vidi trojica muškaraca koji vrijeđaju i fizički napadaju navijača španjolske momčadi, a na kraju snimke prikazan je i napad na još jednog gosta.

"Nasilni incidenti ultrasa iz Dinama Zagreba prema navijačima Celte nakon njihove utakmice Europa lige. Sukobili su se s navijačima Viga s namjerom da im oduzmu zastave i šalove. Kolega iz RTVE Galicia sve je snimio", stoji u objavi.

Porazom protiv Celte, Dinamo je pao na 12. mjesto ljestvice sa sedam bodova nakon četiri kola. Iako su izgledi za plasman među osam najboljih i izravan prolazak u osminu finala mali, "modri" i dalje imaju realne šanse za nastavak europske sezone nakon pola odigranih utakmica grupne faze.