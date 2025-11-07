Igor Pamić za 24sata: Pa lanjski je Dinamo bolji od ovoga! Ilija Lončarević: Villar je kao veteran

Velika krivnja za trenutačnu krizu u Maksimiru ide i na račun Marija Kovačevića. Trenerove odluke svakim su danom sve upitnije, Kovačević kao da svaki put pogriješi u razmišljanju. Tako se protiv Celte na desnom boku odlučio za 36-godišnjeg Theophilea, koji se protiv Španjolaca nije snašao. Kovačević gubi svlačionicu, poslije Celte na malu minutažu požalio se i Gonzalo Villar.

- Svima nam je ovaj novi Dinamo od početka sezone bio velika nepoznanica. A kad pričamo o Dinamu, onda je tu uvijek i specifičan pritisak. Već godinama ponavljam kako je Dinamov dres izrazito težak, njega treba znati nositi. I znati se ponašati nakon svakoga kiksa - kaže nam Igor Pamić pa dodaje:

- Dinamo je doveo puno novih igrača, željnih dobrih rezultata, ali nisam siguran koliko su puta ti novi pojedinci kroz karijeru stvarali dobar rezultat. Čini mi se da oni nemaju takvu statistiku. Dinamo je bio solidan i rastrčan na početku sezone, kad nije bilo pritiska niti nekakvog psihičkog opterećenja, ali uz prve kiksove postali su vidljivi neki problemi.

- Remi u Varaždinu, pa porazi od Gorice, Lokomotive i Vukovara donijeli su nervozu, krenulo je nezadovoljstvo, a sad se izgubio taj identitet Dinama. Vjerujem da su "modri" u momentalnoj krizi, ali opet nije rezultat tako loš kako se to predstavlja. Dinamo ima sedam bodova u Europi, u HNL-u je bod iza Hajduka.

Nezadovoljstvo malom minutažom među prvima je iznio Gonzalo Villar.

- A tko je Villar da misli kako treba igrati više minuta? I što je on pokazao da zaslužuje više minuta? Nemojmo biti naivni, Dinamo je prošle sezone imao bolju momčad. Onu s pobjedničkim mentalitetom, ali i više individualne kvalitete, pa su opet u Maksimiru četiri puta mijenjali trenere, izgubili oba domaća trofeja.

Jesu li Kovačević i Boban još na istoj valnoj duljini, trener je velik broj Bobanovih pojačanja protiv Celte ostavio na klupi.

- Boban je dovodio igrače u koje vjeruje, kao što je vjerovao da će ih trener ukomponirati u momčad. Dinamo ima nešto, ali mene ne oduševljava taj fond igrača. Ako je neki igrač skupo plaćen, to ne znači da je i dobar. Krenuo bih od toga da Dinamo ima jednog desnog beka, bez podcjenjivanja, Goda mu je standardna opcija na lijevom boku, a tu su i dva identična napadača koji ne sudjeluju u kreaciji, imaju slabu suradnju...

Može li Kovačević podignuti momčad iz ove krize?

- I dalje vjerujem u Kovačevića, pratim što se o njemu piše. I ako je vodio samo Varaždin i Slaven, to ne znači da nije dobar trener. Lani je tu bio i Bjelica, koji je imao dobar rezultat, poznavao okolinu, pa brzo otišao - navodi Pamić pa za kraj dodaje:

- Bio je tu i Jakirović, čija je smjena bila loš potez, stigao je Cannavaro, nekima nije valjao ni Sandro Perković. A odgovorno tvrdim da su oni imali bolju momčad od Kovačevića. Imali su momčad s pobjedničkim mentalitetom koja se nije mijenjala. Dolasci skupih, a pogrešno odabranih igrača ne znače ništa, takve je Hajduk dovodio zadnjih 20 godina pa nisu dali rezultata.

Lončarević: Dinamo griješi u osnovama

Iskusni Ilija Lončarević šokiran je defenzivnom igrom "modrih".

- Dinamo griješi u osnovama. Vidjeli smo Celtu, i kad vodi 3-0, kako se ponašaju na terenu. Ako ne idu u visoki pritisak, svi se spuste na svojih 25 metara i brane. Stalno su duplirali Hoxhu, kod Dinama ne vidim takve stvari. Na ovakvom europskom nivou ne možete biti konkurentni, a ostavljati toliko prostora igračima iz najjačih liga svijeta - ističe Lončarević pa nastavlja:

- Na početku sezone bilo je poletnosti u igri Dinama, svi su sugerirali kako će Dinamo biti prvak, a Vukovar ispasti iz lige. To su ishitrene pretpostavke, u Maksimiru moraju vidjeti što i kako napraviti da momčad izađe iz krize. Vratiti identitet svojoj igri. Vjerujem da 'modri' već u Puli mogu biti bolji, ali to je na treneru i njegovom stožeru, da pronađu igrače koji će 'zagristi', kojima je stalo. Celta je premoćna za ovakav Dinamo, a 'modri' su taktički griješili. Nemoguće mi je da momčad na ovoj razini igra obranu na takav način.

Je li Kovačević izgubio svlačionicu? Poslije utakmice na manjak minuta požalio se Villar.

- Pa ja sam kod Villara tek protiv Celte osjetio želju da dođe u završnicu, ode u dribling. Do ove utakmice ga nisam primijetio, vidio sam samo da igra nogomet kao veteran. Neka ponudi treneru više ovakvih sekvenci, možda dobije priliku. Ako se neki igrači niti u krizi ne mogu nametnuti, onda je u njima problem. Treneri nisu budale pa da u igru ne stavljaju one koji su u formi - završio je Lončarević.