Obavijesti

Sport

Komentari 1
NEPOTREBAN POTEZ

VIDEO Srpski košarkaš izgubio živce. Pogledajte kako je udario protivnika i zaradio isključenje

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Srpski košarkaš izgubio živce. Pogledajte kako je udario protivnika i zaradio isključenje
Foto: Screenshot/SportKlub

Na utakmici drugog kola grupne faze Eurobasketa između Srbije i Portugala, srpski košarkaš Filip Petrušev udario je protivnika u trbuh te su ga suci, nakon gledanja snimke, isključili iz utakmice

Srbija i Portugal igraju drugo kolo Eurobasketa. Srbi su veliki favoriti u ovom susretu, ali su na samom početku utakmice ostali bez važnog igrača. Pri rezultatu 9-7 za Srbiju, Filip Petrušev je isključen zbog nesportskog ponašanja.

EUROBASKET Njemačka deklasirala Šveđane, Turci lagano pobijedili Češku...
Njemačka deklasirala Šveđane, Turci lagano pobijedili Češku...
SJAJNI POLJACI Hrvatski trener srušio Dončića i Sloveniju na otvaranju EP-a!
Hrvatski trener srušio Dončića i Sloveniju na otvaranju EP-a!

Naime, Petrušev je krenuo prema košu kako bi uhvatio dobru poziciju za uhvatiti skok. U tom trenu ga Portugalac Diogo Brito odguruje rukama što je naljutilo srpskog reprezentativca. Uzvratio je suparniku i udario ga u trbuh nakon čega je ovaj pao na parket. Suci su išli pregledavati snimku te su odlučili da je to kraj za Petruševa ovu utakmicu, a Brito je dobio dva slobodna bacanja.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Srbiju to nije pokolebalo te se počela odvajati. Na polovici treće četvrtine Srbija vodi 55-42 i ide po drugu pobjedu na Eurobasketu. Podsjetimo, Srbi su apsolutni favoriti na turniru, a u prvom kolu su pregazili Estoniju 98-64. Najbolji igrač te utakmice bio je trostruki MVP NBA lige, Nikola Jokić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!
ŠTO KAŽETE?

Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!

"Modri" će na Maksimiru dočekati Real Betis, Celtu Vigo, Fenerbahče i FCSB, a u goste ide Lilleu, Maccabiju iz Tel Aviva, Midtjyllandu i Malmöu. Rijeka doma igra protiv Sparte Prag, Celja i AEK-a Larnace, a ide u goste Šahtaru, Lincolnu i Noahu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025