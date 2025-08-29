VIDEO Srpski košarkaš izgubio živce. Pogledajte kako je udario protivnika i zaradio isključenje

Srbija i Portugal igraju drugo kolo Eurobasketa. Srbi su veliki favoriti u ovom susretu, ali su na samom početku utakmice ostali bez važnog igrača. Pri rezultatu 9-7 za Srbiju, Filip Petrušev je isključen zbog nesportskog ponašanja.

Naime, Petrušev je krenuo prema košu kako bi uhvatio dobru poziciju za uhvatiti skok. U tom trenu ga Portugalac Diogo Brito odguruje rukama što je naljutilo srpskog reprezentativca. Uzvratio je suparniku i udario ga u trbuh nakon čega je ovaj pao na parket. Suci su išli pregledavati snimku te su odlučili da je to kraj za Petruševa ovu utakmicu, a Brito je dobio dva slobodna bacanja.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Srbiju to nije pokolebalo te se počela odvajati. Na polovici treće četvrtine Srbija vodi 55-42 i ide po drugu pobjedu na Eurobasketu. Podsjetimo, Srbi su apsolutni favoriti na turniru, a u prvom kolu su pregazili Estoniju 98-64. Najbolji igrač te utakmice bio je trostruki MVP NBA lige, Nikola Jokić.