KATASTROFALAN KRAJ

VIDEO Stipe Drviš bjesnio zbog uboda u oko, prvak UFC-a: 'Koji ku**c?! Zašto meni zviždite?'

Piše Boris Trifunović,
Foto: Rula Rouhana

Izazivač Ciryl Gane gurnuo je tri prsta u oči Tomu Aspinallu, prvaku UFC-a kojem je boksački trener Drviš, a prijatelj i sparing partner Ante Delija. Nije se uspio oporaviti i sudac je prekinuo borbu

Odličan UFC 321 zasjenio je nesportski potez u glavnoj borbi večeri. Priredbu su predvodili Englez Tom Aspinall, teškaški prvak UFC-a, i francuski izazivač Ciryl Gane. Aspinallu je inače prijatelj i sparing partner naš UFC borac Ante Delija, a boksački trener Stipe Drviš. Upravo je bivši svjetski prvak u boksu stajao Aspinallu u kutu u Abu Dhabiju.

UFC 321 - Tom Aspinall v Ciryl Gane
Foto: Rula Rouhana
Izjednačena prva runda bližila se kraju kada je Gane otvorenim dlanom krenuo prema Aspinallovu licu. Doslovce mu je dva prsta gurnuo u desno oko i jedno u lijevo, Aspinall je odmah reagirao i sucu pokazao što se dogodilo te zatražio liječnički time-out. Pokušao se oporaviti, ali nešto manje od isteka pete minute sudac je prekinuo borbu i proglasio ju "no contestom".

- Ljudi, koji k***c?? Upravo sam dobio prstom u oko, zašto meni zviždite? Ovo je potpuno sra*je, ne mogu otvoriti oko, gurnuo mi je prst u očnu duplju - rekao je razočarani Aspinall, a netom prije njegova intervjua u kavezu i Stipe Drviš je negodovao i protestirao zbog nesportskog poteza Ganea.

- Jako mi je žao što se ovo dogodilo. Žao mi je zbog Toma, žao mi je zbog sebe. To je sport, to je život. Izuzetno sam se pripremio za ovu borbu, ne znam što donosi budućnost i to ćemo tek vidjeti - rekao je francuski izazivač.

UFC 321 - Tom Aspinall v Ciryl Gane
Foto: Rula Rouhana

Nezgodne UFC rukavice s otvorenim prstima uzele su novu žrtvu. Elitna MMA organizacija godinama ne može pronaći pravo rješenje za gorući problem. Probali su uvesti rukavice sa zatvorenim prstima, ali brzo odustali od ideje jer su se neki borci, s naglaskom na Jona Jonesa, bunili protiv njih.

