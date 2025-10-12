Obavijesti

NEOBIČNA SITUACIJA

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO 'Što ovaj radi?!'. Bišćan u čudu gledao sukob legendi na humanitarnoj utakmici...
Foto: X/screenshot

Poseban trenutak za navijače Chelseaja bio je povratak Hazarda na Stamford Bridge, šest godina nakon njegova odlaska u Real Madrid

Tijekom reprezentativne stanke na Stamford Bridgeu odigrana je utakmica legendi Chelseaja i Liverpoola, koja je, unatoč prijateljskom karakteru, donijela pravu natjecateljsku atmosferu. Liverpool je slavio 1-0 zahvaljujući pogotku Ryana Babela u završnici susreta. Time su "reds" nastavili uspješan niz protiv Chelseaja, nakon što su u ožujku pobijedili 2-0 uz dva gola Petera Croucha.

Momčad Chelseaja predvodio je trener Roberto Di Matteo, čovjek koji je 2012. donio klubu prvi naslov Lige prvaka. Za "plavce" su nastupili brojni bivši velikani, među njima Petr Čech, John Terry, William Gallas, Eden Hazard i Diego Costa. Liverpoolova postava bila je jednako impresivna, na golu je stajao Pepe Reina, obranu su držali Martin Škrtel i Daniel Agger, a u veznoj liniji i napadu igrali su Yossi Benayoun, Ryan Babel te nekadašnji hrvatski reprezentativac i bivši trener Dinama Igor Bišćan.

Utakmica je, međutim, dobila i natjecateljsku notu nakon sukoba Coste i  Škrtela. Španjolski Brazilac reagirao je burno nakon jednog Škrtelova starta na sredini terena te ga je s leđa napao u sljedećem duelu. Sudac Dean Whitestone odmah mu je pokazao žuti karton, a situaciju je iz daljine, s nevjericom, promatrao i Bišćan.

Navijači su na društvenim mrežama brzo komentirali incident, uz poruke poput: "Nema prijateljskih utakmica za Diega Costu" i "Zato ga volimo, uvijek daje sve od sebe."

Osim sportskog nadmetanja, susret je imao i humanitarnu svrhu. Sva prikupljena sredstva namijenjena su zakladama LFC Foundation i Chelsea Foundation, koje provode brojne društveno korisne projekte.

Poseban trenutak za navijače Chelseaja bio je povratak Hazarda na Stamford Bridge, šest godina nakon njegova odlaska u Real Madrid. Belgijanac, koji je profesionalnu karijeru završio 2023., oduševio je publiku poznatim driblinzima.

- Mislim da još uvijek mogu malo igrati. Uvijek je lijepo vratiti se ovdje i osjetiti tu atmosferu. Nedostaje mi nogomet, ali sad igram s djecom u vrtu i to je dovoljno - rekao je Hazard nakon utakmice.

