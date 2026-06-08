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MMA BORAC NASMIJAO

Stošić otkrio za koga navija na SP-u: 'Nema Srbije? E, j***ga!'

Piše Bruno Lukas,
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Stošić otkrio za koga navija na SP-u: 'Nema Srbije? E, j***ga!'
Foto: PressFocus/SIPA USA

Srpski MMA borac Darko Stošić postao je hit na društvenim mrežama nakon iskrenog odgovora o Svjetskom prvenstvu. Kada je shvatio da se Srbija nije plasirala na turnir, nije mogao sakriti iznenađenje

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Darko Stošić (34), jedna od najvećih zvijezda regionalne MMA scene, nasmijao je navijače tijekom razgovora za Sportnet. Srpski borac dobio je pitanje za koju će reprezentaciju navijati na predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

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- Kao i uvijek, navijat ću za Srbiju - odgovorio je Stošić.

Nakon što su mu rekli da se Srbija nije plasirala na Mundijal, uslijedila je reakcija koja je brzo postala hit.

- E, je....! - rekao je kroz smijeh.

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Stošić je potom priznao da ne prati nogomet previše te dodao kako će podržavati reprezentacije iz najbližeg susjedstva.

- Onda ću navijati za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu - poručio je.

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