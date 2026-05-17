VIDEO Sučićev Inter ispustio pobjedu u posljednjoj minuti, Hrvat odigrao cijelu utakmicu

Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Sučić odigrao je čitav susret za milanski Inter koji je u svom zadnjem ovosezonskom domaćem nastupu u susretu 37. kola Serie A odigrao 1-1 protiv budućeg drugoligaša Verone. Inter je odavno osigurao svoj 21. naslov prvaka Italije, a prije četiri dana je osvojio i Kup, no u zadnjoj domaćoj utakmici pred svojim navijačima nije uspio osigurati tri boda.

Edmundosson (47-ag) je autogolom na startu drugog poluvremena doveo Inter u prednost, ali u sudačkoj nadoknadi je Bowie (90+1) postavio konačnih 1-1. Domagoj Bradarić je igrao za Veronu od 81. minute.

Inter je na vrhu sa 86 bodova, 13 više od drugog Napolija, dok je Verona predzadnja, 19. sa 21 bodom, tri više od zadnje Pise.

Ranije u nedjelju je drugoplasirani Napoli u gostima s 3-0 nadigrao zadnju Pisu i potvrdio nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. Strijelci za Napoli bili su McTominay (21), ​Rrahmani (27) i Hojlund (90+2). Adrian Šemper branio je čitav susret za Pisu.

Roma je na svom terenu u gradskom derbiju pobijedila Lazio 2-0. Oba gola za Romu zabio je Mancini u 40. i 66. minuti susreta. Roma je četvrta sa 70 bodova, a Lazio za koji je Toma Bašić odigrao čitav susret je na devetom mjestu na ljestvici s 51 bodova.

Milan je na gostovanju pobijedio Genou 2-1. Poveo je golom Nkunkua iz kaznenog udarca u 50. minuti, a onda je Athekame u 81. minuti povećao na 2-0. Vasquez je u 87. minuti zabio za Genou. Milan sa 70 bodova zauzima treće mjesto, dok je Genoa 14. sa 41 bodom.

Fiorentina je u gostima u Torinu pobijedila Juventus 2-0, a Marin Pongračić je odigrao čitav susret u obrani "viola". Strijelci za Fiorentinu bili su Ndour (34) i Mandragora (83). Juventus je pao na šesto mjesto sa trećeg i ima 68 bodova, a Fiorentina je na 15. mjestu i ima 41 bod.

Nogometaši Coma su na svom terenu svladali Parmu 1-0 golom Morena (58). Martin Baturina igrao je do 82. minute, a Ivan Smolčić od 71. minute za Como koji je peti sa 68 bodova, a Parma je na 13. mjestu sa 42.