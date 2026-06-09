VIDEO Trump na finalu NBA lige, krcata dvorana mu je zviždala!

Američki predsjednik Donald Trump (79) pojavio se na sportskom događaju tri dana prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva, u pitanju je bila treća utakmica finala doigravanja NBA lige između New York Knicksa i San Antonio Spursa koju su gosti dobili 115-111 i tako smanjili zaostatak na 2-1 u seriji na četiri pobjede.

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Pokretanje videa... VIDEO Trump salutira tijekom himne uoči treće utakmice NBA finala | Video: 24sata/reuters

Jedan potez režisera, kadar Trumpa u svečanoj loži zaštićenoj blindiranim staklom, bio je okidač da mu krcata dvorana od oko 20.000 gledatelja zviždi, i to unatoč činjenici da se izvodila himna. Trump je utakmicu pratio uz unuku Kai (19), kći Donalda Trumpa mlađeg (48) i manekenke Vanesse (48).

THEY DOING TRUMP BAD LMAOOOOOO pic.twitter.com/EPqkmRx8FO — … (@MindOfBron) June 9, 2026

Trump je prvi američki predsjednik na vlasti koji je došao gledati utakmicu NBA finala, a s obzirom na pad javne potpore koji iznosi svega 35 posto, što je blizu povijesno najmanje razine u drugom mandatu (34 posto iz travnja, kao i 33 posto iz prvog mandata), zvižduci i nisu toliko iznenađenje.

Different angle of moment President Trump was booed during the anthem. pic.twitter.com/jyx3kvuNbR — New York Post Sports (@nypostsports) June 9, 2026

- On je prije imao sjedala uz teren u Madison Square Gardenu, dolazio je ovamo stalno, bio je i na draftovima. On je pravi navijač Knicksa - rekao je uoči utakmice povjerenik lige Adam Silver.

Trump LOUDLY booed during the national anthem pic.twitter.com/sKzIIhWQ2S — Jack Settleman (@jacksettleman) June 9, 2026



