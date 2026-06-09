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VIDEO Trump na finalu NBA lige, krcata dvorana mu je zviždala!

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Trump na finalu NBA lige, krcata dvorana mu je zviždala!
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Foto: Nathan Howard

Trump izviždan u Madison Square Gardenu dok je gledao NBA finale s unukom Kai; publika ga nije poštedjela ni tijekom himne

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Američki predsjednik Donald Trump (79) pojavio se na sportskom događaju tri dana prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva, u pitanju je bila treća utakmica finala doigravanja NBA lige između New York Knicksa i San Antonio Spursa koju su gosti dobili 115-111 i tako smanjili zaostatak na 2-1 u seriji na četiri pobjede.

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Trump salutira tijekom himne uoči treće utakmice NBA finala VIDEO
Trump salutira tijekom himne uoči treće utakmice NBA finala | Video: 24sata/reuters

Jedan potez režisera, kadar Trumpa u svečanoj loži zaštićenoj blindiranim staklom, bio je okidač da mu krcata dvorana od oko 20.000 gledatelja zviždi, i to unatoč činjenici da se izvodila himna. Trump je utakmicu pratio uz unuku Kai (19), kći Donalda Trumpa mlađeg (48) i manekenke Vanesse (48).

Trump je prvi američki predsjednik na vlasti koji je došao gledati utakmicu NBA finala, a s obzirom na pad javne potpore koji iznosi svega 35 posto, što je blizu povijesno najmanje razine u drugom mandatu (34 posto iz travnja, kao i 33 posto iz prvog mandata), zvižduci i nisu toliko iznenađenje.

- On je prije imao sjedala uz teren u Madison Square Gardenu, dolazio je ovamo stalno, bio je i na draftovima. On je pravi navijač Knicksa - rekao je uoči utakmice povjerenik lige Adam Silver.


 

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