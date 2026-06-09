Trump izviždan u Madison Square Gardenu dok je gledao NBA finale s unukom Kai; publika ga nije poštedjela ni tijekom himne
VIDEO Trump na finalu NBA lige, krcata dvorana mu je zviždala!
Američki predsjednik Donald Trump (79) pojavio se na sportskom događaju tri dana prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva, u pitanju je bila treća utakmica finala doigravanja NBA lige između New York Knicksa i San Antonio Spursa koju su gosti dobili 115-111 i tako smanjili zaostatak na 2-1 u seriji na četiri pobjede.
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Jedan potez režisera, kadar Trumpa u svečanoj loži zaštićenoj blindiranim staklom, bio je okidač da mu krcata dvorana od oko 20.000 gledatelja zviždi, i to unatoč činjenici da se izvodila himna. Trump je utakmicu pratio uz unuku Kai (19), kći Donalda Trumpa mlađeg (48) i manekenke Vanesse (48).
THEY DOING TRUMP BAD LMAOOOOOO pic.twitter.com/EPqkmRx8FO— … (@MindOfBron) June 9, 2026
Trump je prvi američki predsjednik na vlasti koji je došao gledati utakmicu NBA finala, a s obzirom na pad javne potpore koji iznosi svega 35 posto, što je blizu povijesno najmanje razine u drugom mandatu (34 posto iz travnja, kao i 33 posto iz prvog mandata), zvižduci i nisu toliko iznenađenje.
Different angle of moment President Trump was booed during the anthem. pic.twitter.com/jyx3kvuNbR— New York Post Sports (@nypostsports) June 9, 2026
- On je prije imao sjedala uz teren u Madison Square Gardenu, dolazio je ovamo stalno, bio je i na draftovima. On je pravi navijač Knicksa - rekao je uoči utakmice povjerenik lige Adam Silver.
Trump LOUDLY booed during the national anthem pic.twitter.com/sKzIIhWQ2S— Jack Settleman (@jacksettleman) June 9, 2026
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