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VIDEO Ugledni španjolski trener naklonio se Jakiroviću. Ovako je reagirao kad je vidio 'profu'

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Ugledni španjolski trener naklonio se Jakiroviću. Ovako je reagirao kad je vidio 'profu'
Foto: Bruce Rollinson/PRESS ASSOCIATIO
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Jakirović šokira Engleze! Otpisani Hull City je neporažen nakon tri kola, a hrvatski stručnjak uzeo je bod i moćnoj Aston Villi, dok je Emery pred kamerama pokazao veliko poštovanje

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Opet su svi uoči nove sezone otpisali njegov Hull City. Otočki mediji opisali su ih "preslabima" za ostanak u najvišem rangu engleskog nogometa, ali hrvatski stručnjak na klupi "tigrova", Sergej Jakirović, ima drugačije planove. Njegova momčad je neporažena nakon tri kola sa sedam bodova i dvije pobjede, uključujući i jednu nad velikim Manchester Unitedom.

U drugom je kolu Hull "sredio" još jednog prošlosezonskog drugoligaša, Coventryja, a u trećem kolu je na domaćem terenu Jakirović uzeo bod Aston Villi, koja je prošle sezone osvojila Europsku ligu te bila četvrta momčad prvenstva sa 65 bodova. 

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Na klupi prvoligaša iz Birminghana sjedi itekako cijenjeni španjolski strateg Unai Emery (54), koji već četiri godine sjedi na klupi. Inače, Emery je u svibnju po peti put u svojoj karijeri osvojio Europsku ligu.

Hull City v Aston Villa - Premier League - MKM Stadium
Foto: Bruce Rollinson/PRESS ASSOCIATIO

Na društvenim mrežama proširila se snimka Jakirovića i Emeryja s početka utakmice Hulla i Aston Ville. Naime, bivši trener Dinama, Gorice i Rijeke odšetao je protivničke klupe kako bi pozdravio Emeryja, koji je dijelovao vrlo pristupačno i srdačno na snimci. Očito je Španjolac imao pokoju riječ podrške za Jakirovića, čiju je ruku čvrsto stisnuo prije početka utakmice.

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