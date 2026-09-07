VIDEO Ugledni španjolski trener naklonio se Jakiroviću. Ovako je reagirao kad je vidio 'profu'

Opet su svi uoči nove sezone otpisali njegov Hull City. Otočki mediji opisali su ih "preslabima" za ostanak u najvišem rangu engleskog nogometa, ali hrvatski stručnjak na klupi "tigrova", Sergej Jakirović, ima drugačije planove. Njegova momčad je neporažena nakon tri kola sa sedam bodova i dvije pobjede, uključujući i jednu nad velikim Manchester Unitedom.

U drugom je kolu Hull "sredio" još jednog prošlosezonskog drugoligaša, Coventryja, a u trećem kolu je na domaćem terenu Jakirović uzeo bod Aston Villi, koja je prošle sezone osvojila Europsku ligu te bila četvrta momčad prvenstva sa 65 bodova.

Na klupi prvoligaša iz Birminghana sjedi itekako cijenjeni španjolski strateg Unai Emery (54), koji već četiri godine sjedi na klupi. Inače, Emery je u svibnju po peti put u svojoj karijeri osvojio Europsku ligu.

Foto: Bruce Rollinson/PRESS ASSOCIATIO

Na društvenim mrežama proširila se snimka Jakirovića i Emeryja s početka utakmice Hulla i Aston Ville. Naime, bivši trener Dinama, Gorice i Rijeke odšetao je protivničke klupe kako bi pozdravio Emeryja, koji je dijelovao vrlo pristupačno i srdačno na snimci. Očito je Španjolac imao pokoju riječ podrške za Jakirovića, čiju je ruku čvrsto stisnuo prije početka utakmice.