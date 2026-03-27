VIDEO Užasne scene u Pragu. Irac ostao ležati na travnjaku, na nosilima je napustio teren

Drama u Pragu nije se odvijala samo kroz rezultat, već i kroz zabrinjavajuće scene na terenu koje su zasjenile rasplet susreta između Češke i Irske u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo. Irska je otvorila utakmicu iz snova i već nakon nešto više od 20 minuta vodila 2-0. Troy Parrott zabio je iz jedanaesterca u 19. minuti, a samo četiri minute kasnije uslijedila je prava komedija u obrani domaćih. Lopta se odbijala između čeških igrača, na kraju pogodila vratara Mateja Kovara i završila u mreži za velikih 0-2.

Češka se, međutim, brzo vratila. Patrik Schick smanjio je na 1-2 već u 27. minuti s bijele točke, a domaćini su strpljivo gradili pritisak sve do završnice kada je Ladislav Krejči u 86. minuti pogodio za 2-2 i odveo susret u produžetke.

No, trenutak koji je obilježio utakmicu dogodio se u drugom produžetku. Sammie Szmodics, koji je u igru ušao tek nekoliko minuta ranije umjesto Jaysona Molumbyja, pokušao je doći do jedne visoke lopte, ali je u skoku doživio težak sudar sa suparnikom. Branič ga je zahvatio u duelu ramenom, nakon čega je Szmodics izgubio ravnotežu i nezgodno pao na travnjak.

Odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnoj situaciji. Veznjak je ostao je ležati na travnjaku, a prema reakcijama na terenu činilo se da je nakratko izgubio svijest. Liječnička služba utrčala je na teren i okružila igrača. Szmodicsu su pružali pomoć nekoliko minuta, postavili ga u bočni položaj i pripremili za iznošenje.

Nakon gotovo četiri minute prekida, iznijeli su ga s travnjaka na nosilima uz pljesak publike, a zamijenio ga je Harvey Vale. Zabrinuti navijači odmah su se oglasili na društvenim mrežama, šaljući poruke podrške i nade da ozljeda nije teže prirode. Situaciju pogledajte OVDJE.

Utakmica je potom otišla do jedanaesteraca. Irci su imali dobru startnu poziciju, ali su Azaz i Browne promašili svoje pokušaje, dok su Česi ostali nepogrešivi. Na kraju je Češka slavila s ukupnih 6-5 nakon raspucavanja i izborila finale doigravanja u kojem će na domaćem terenu ugostiti Dansku, koja je ranije uvjerljivo svladala Sjevernu Makedoniju s 4-0.