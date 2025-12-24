Obavijesti

MALO JE PRETJERAO

VIDEO Zabio za remi u 92. pa u proslavi umalo izgubio glavu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: X/screenshot

U drugoj minuti sudačke nadoknade Patson Daka iskoristio je ubacivanje Mathewsa Bande i preciznim udarcem donio Zambiji vrijedan bod

Drugi dan Afričkog kupa nacija donio je neizvjesnost u skupini A te jedan trenutak koji je umalo završio ozbiljnom ozljedom. Nogometne reprezentacije Malija i Zambije odigrale su 1-1 u susretu prvog kola na stadionu Stade Mohammed V u Casablanci, a bod Zambiji osigurao je Patson Daka duboko u sudačkoj nadoknadi.

Mali je tijekom većeg dijela utakmice bio konkretnija i opasnija momčad te je imao znatno veću kontrolu igre. Do vodstva je mogao doći već u 42. minuti, kada je izborio kazneni udarac, no El Bilal Touré nije uspio svladati zambijskog vratara Willarda Mwanzu. Unatoč promašenom jedanaestercu, Malijci su nastavili pritiskati i svoju su nadmoć naplatili u 61. minuti, kada je Lassine Sinayoko, napadač Auxerrea, pogodio mrežu nakon ubačaja iz kuta i gužve pred golom.

Kako se susret bližio kraju, činilo se da će Mali zadržati minimalnu prednost i upisati zasluženu pobjedu, no završnica je donijela preokret. U drugoj minuti sudačke nadoknade Patson Daka iskoristio je ubacivanje Mathewsa Bande i preciznim udarcem donio Zambiji vrijedan bod. Leicesterov napadač, najveća zvijezda svoje reprezentacije, potom je pokušao atraktivno proslaviti pogodak gimnastičkom zvijezdom, ali mu je ruka prokliznula te je nezgodno pao na glavu i vrat. Situacija je izgledala ozbiljno, no Daka se srećom nije ozlijedio i brzo je nastavio utakmicu.

U drugom susretu skupine A domaćin prvenstva Maroko je u Rabatu svladao Komore s 2-0. Pogotke su postigli Brahim Diaz u 55. i Ayoub El Kaabi u 74. minuti. U drugom kolu, koje je na rasporedu 26. prosinca, sastat će se Zambija i Komori te Maroko i Mali.

Afrički kup nacija okuplja 24 reprezentacije podijeljene u šest skupina po četiri momčadi. U osminu finala plasirat će se dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake skupine te četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije u ukupnom poretku.

Istoga dana u skupini B Južnoafrička Republika pobijedila je Angolu s 2-1. JAR je povela u 21. minuti golom Oswina Appolisa, Angola je izjednačila u 35. minuti, dok je Lyle Foster u 79. minuti donio Južnoj Africi prvu pobjedu na Afričkom kupu nacija u prvom kolu još od 2004. godine. Skupinu B, uz Angolu i Južnoafričku Republiku, čine još Egipat i Zimbabve, koji svoj međusobni susret igraju u večernjem terminu.

