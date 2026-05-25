Sport

F1 SPEKTAKL

VIDEO Žestoki obračun vozača Mercedesa prekinuo je kvar! Slomljeni Russell: Nemam riječi

Piše Luka Tunjić,
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Sve se, odjednom, samo ugasilo. Ulazio sam u zavoj i motor je prestao raditi. Nisam imao ništa, ni elektroniku, ni kočnice, objasnio je Russell, koji sad ima veliki zaostatak od 43 boda za momčadskim kolegom

Pobjedom na Velikoj nagradi Kanade talijanski tinejdžer Kimi Antonelli povećao je vodstvo u poretku vozača na čak 43 boda ispred glavnog rivala i momčadskog kolege Georgea Russella. Mercedesov dvojac u Montrealu je vodio dosad najveću međusobnu bitku ove sezone, a kao pobjednik je izašao Antonelli.  

Utrku je presudio kvar na Russellovu motoru zbog kojeg je Britanac morao odustati u 30. krugu, nakon čega je Antonelli mirno kontrolirao tempo do cilja. Frustrirani Russell iz garaže je gledao kako njegov rival slavi četvrtu pobjedu u sezoni, a trenutak kada je odustao iz utrke možete pogledati OVDJE.

Tinejdžerska F1 senzacija slavila i u Kanadi nakon drame! Russell odustao, crni vikend za McLaren

Drugo mjesto osvojio je Lewis Hamilton u Ferrariju, dok je treći bio Max Verstappen u Red Bullu. Russell je nakon utrke u razgovoru za Sky teško pronalazio riječi.  

- Nemam riječi. Sve se, odjednom, samo ugasilo. Ulazio sam u zavoj i motor je prestao raditi. Nisam imao ništa, ni elektroniku, ni kočnice – objasnio je.  

Foto: JENNIFER GAUTHIER/REUTERS

Unatoč neslavnom završetku, vikend u Kanadi za Russella je bio neusporedivo bolji od onoga u Miamiju, gdje je završio četvrti.  

- Iskreno, ponosan sam na vikend koji sam odradio. Bio sam najbrži u sprint kvalifikacijama, osvojio sprint, a onda i pole‑position za utrku. Vodio sam kad sam odustao, a u borbi s Kimijem sam se odlično zabavljao - rekao je, pa dodao:  

VIDEO Verstappen komentirao Poljud: Ne izgleda baš najbolje

- Ne vidim što sam više mogao napraviti ovaj vikend. Odlazim zadovoljan. Naravno, jako sam frustriran zbog onoga što se dogodilo, ali što da radim?  

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Posebno je istaknuo dvoboj s momčadskim kolegom.  

- Ta borba mi je bila fantastična! Baš sam uživao, vratio sam se u dane kartinga. Nismo imali nikakav kontakt, ali utrkivali smo se oštro i na rubu. Volim takvo utrkivanje, tako bi trebalo izgledati. Volio bih da je potrajalo još trideset krugova - zaključio je Russell, a sažetke utrke možete pogledati klikom OVDJE.

