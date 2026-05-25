VIDEO Žestoki obračun vozača Mercedesa prekinuo je kvar! Slomljeni Russell: Nemam riječi

Pobjedom na Velikoj nagradi Kanade talijanski tinejdžer Kimi Antonelli povećao je vodstvo u poretku vozača na čak 43 boda ispred glavnog rivala i momčadskog kolege Georgea Russella. Mercedesov dvojac u Montrealu je vodio dosad najveću međusobnu bitku ove sezone, a kao pobjednik je izašao Antonelli.

Utrku je presudio kvar na Russellovu motoru zbog kojeg je Britanac morao odustati u 30. krugu, nakon čega je Antonelli mirno kontrolirao tempo do cilja. Frustrirani Russell iz garaže je gledao kako njegov rival slavi četvrtu pobjedu u sezoni, a trenutak kada je odustao iz utrke možete pogledati OVDJE.

Drugo mjesto osvojio je Lewis Hamilton u Ferrariju, dok je treći bio Max Verstappen u Red Bullu. Russell je nakon utrke u razgovoru za Sky teško pronalazio riječi.

- Nemam riječi. Sve se, odjednom, samo ugasilo. Ulazio sam u zavoj i motor je prestao raditi. Nisam imao ništa, ni elektroniku, ni kočnice – objasnio je.

Unatoč neslavnom završetku, vikend u Kanadi za Russella je bio neusporedivo bolji od onoga u Miamiju, gdje je završio četvrti.

- Iskreno, ponosan sam na vikend koji sam odradio. Bio sam najbrži u sprint kvalifikacijama, osvojio sprint, a onda i pole‑position za utrku. Vodio sam kad sam odustao, a u borbi s Kimijem sam se odlično zabavljao - rekao je, pa dodao:

- Ne vidim što sam više mogao napraviti ovaj vikend. Odlazim zadovoljan. Naravno, jako sam frustriran zbog onoga što se dogodilo, ali što da radim?

Posebno je istaknuo dvoboj s momčadskim kolegom.

- Ta borba mi je bila fantastična! Baš sam uživao, vratio sam se u dane kartinga. Nismo imali nikakav kontakt, ali utrkivali smo se oštro i na rubu. Volim takvo utrkivanje, tako bi trebalo izgledati. Volio bih da je potrajalo još trideset krugova - zaključio je Russell, a sažetke utrke možete pogledati klikom OVDJE.