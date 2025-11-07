VIDEO Zovite FBI! Zubac odigrao utakmicu sezone s mizernom minutažom, Clippersi izgubili

Phoenix Sunsi svladali su Los Angeles Clipperse 115-102 u jedinoj utakmici NBA lige odigranoj u noći na petak. Hrvatski centar Ivica Zubac bio je najbolji pojedinac gostiju i ostvario najefikasniju utakmicu sezone s 23 poena (šut 8/14, slobodna bacanja 7/8) i 11 skokova, čime je postigao treći double-double u novoj sezoni.

Zubac je na parketu proveo samo 27 minuta i nije igrao u posljednjoj četvrtini, što je izazvalo nezadovoljstvo navijača Clippersa. Mnogi su na društvenim mrežama prozvali trenera Tyronnea Luea zbog te odluke, a neki su, aludirajući na nedavni skandal s ilegalnim klađenjem u NBA ligi, čak označavali FBI. U tom su skandalu, podsjetimo, optuženi pojedinci koji su koristili povjerljive informacije o igračima za namještanje oklada, a među njima je bio i košarkaš Miami Heata Terry Rozier.

S druge strane, Phoenix je do pobjede vodio Jalen Green koji je u svom debiju za Sunse ubacio 29 poena uz šut 10/20 iz igre, nakon što je zbog ozljede propustio prvih osam utakmica. Devin Booker dodao je 24 poena, a domaćin je dominirao zahvaljujući visokom ritmu igre i preciznom šutu. Pogodio je čak 19 od 49 pokušaja za tri poena.

Clippersi su u Arizoni igrali bez dvojice ključnih igrača, Kawhija Leonarda (ozljeda gležnja) i Jamesa Hardena (osobni razlozi), što je dodatno oslabilo njihovu rotaciju. Unatoč Zupčevoj borbenoj igri pod košem, gosti nisu uspjeli parirati energičnijim Sunsima koji su bolje kontrolirali tempo i zatvarali prostor u obrani.

Ovim porazom Clippersi su pali na omjer 3-4, dok su Sunsi pobjedom popravili svoj učinak na 3-5.