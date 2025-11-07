Obavijesti

Sport

Komentari 1
NOVI DOUBLE-DOUBLE

VIDEO Zovite FBI! Zubac odigrao utakmicu sezone s mizernom minutažom, Clippersi izgubili

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Zovite FBI! Zubac odigrao utakmicu sezone s mizernom minutažom, Clippersi izgubili
Foto: Mark J. Rebilas

Clippersi su u Arizoni igrali bez dvojice ključnih igrača, Kawhija Leonarda (ozljeda gležnja) i Jamesa Hardena (osobni razlozi), što je značajno oslabilo njihovu rotaciju

Phoenix Sunsi svladali su Los Angeles Clipperse 115-102 u jedinoj utakmici NBA lige odigranoj u noći na petak. Hrvatski centar Ivica Zubac bio je najbolji pojedinac gostiju i ostvario najefikasniju utakmicu sezone s 23 poena (šut 8/14, slobodna bacanja 7/8) i 11 skokova, čime je postigao treći double-double u novoj sezoni.

Zubac je na parketu proveo samo 27 minuta i nije igrao u posljednjoj četvrtini, što je izazvalo nezadovoljstvo navijača Clippersa. Mnogi su na društvenim mrežama prozvali trenera Tyronnea Luea zbog te odluke, a neki su, aludirajući na nedavni skandal s ilegalnim klađenjem u NBA ligi, čak označavali FBI. U tom su skandalu, podsjetimo, optuženi pojedinci koji su koristili povjerljive informacije o igračima za namještanje oklada, a među njima je bio i košarkaš Miami Heata Terry Rozier.

Najbolje trenutke utakmice pogledajte OVDJE.

OPET TRIPLE-DOUBLE Nestvarni Nikola Jokić sjajnom partijom odveo Denver do nove pobjede! Ovo je njegov učinak
Nestvarni Nikola Jokić sjajnom partijom odveo Denver do nove pobjede! Ovo je njegov učinak

S druge strane, Phoenix je do pobjede vodio Jalen Green koji je u svom debiju za Sunse ubacio 29 poena uz šut 10/20 iz igre, nakon što je zbog ozljede propustio prvih osam utakmica. Devin Booker dodao je 24 poena, a domaćin je dominirao zahvaljujući visokom ritmu igre i preciznom šutu. Pogodio je čak 19 od 49 pokušaja za tri poena.

SJAJNA KOŠARKAŠKA NOĆ VIDEO 'Bosanska zvijer' utišala Garden u Bostonu, Ivica Zubac hvatao je 'sve živo' ispod koša
VIDEO 'Bosanska zvijer' utišala Garden u Bostonu, Ivica Zubac hvatao je 'sve živo' ispod koša

Clippersi su u Arizoni igrali bez dvojice ključnih igrača, Kawhija Leonarda (ozljeda gležnja) i Jamesa Hardena (osobni razlozi), što je dodatno oslabilo njihovu rotaciju. Unatoč Zupčevoj borbenoj igri pod košem, gosti nisu uspjeli parirati energičnijim Sunsima koji su bolje kontrolirali tempo i zatvarali prostor u obrani.

Ovim porazom Clippersi su pali na omjer 3-4, dok su Sunsi pobjedom popravili svoj učinak na 3-5.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu
ADIOS MUCHACHOS

Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu

Velika prilika za približavanje nokaut-fazi Europske lige "modrima" je ispala iz ruku. Pablo Duran iz prvog je napada zabio za Celtu, dodao još jedan prije odmora, a Dominguez je zabio autogol. Tako ne ide u Europi
Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'
SKANDAL U EUROPSKOJ LIGI

Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'

Ultrasi skupina Plzena zvana "Ševci" spada u najradikalnije takve skupine i njihove koreografije nerijetko prelaze u provokaciju. Uefa je već nekoliko puta istraživala Plzen zbog uvredljivih poruka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025