VIDEO 'Bosanska zvijer' utišala Garden u Bostonu, Ivica Zubac hvatao je 'sve živo' ispod koša

Ponedjeljak navečer u NBA ligi donio je spektakl kakav samo najbolja košarkaška liga na svijetu može ponuditi. Večer je obilježila nevjerojatna pobjeda desetkovanih Los Angeles Lakersa, ali i dvije zasebne drame u Bostonu i Milwaukeeju, gdje su pobjednici odlučeni doslovno u posljednjim desetinkama sekunde.

Junaci večeri bili su Jusuf Nurkić i Giannis Antetokounmpo, čiji su pobjednički koševi podigli navijače na noge i još jednom potvrdili da u NBA ligi nema unaprijed upisanih bodova.

Lakersi iznenadili

U utakmici koja je na papiru trebala biti lagan posao za Portland Trail Blazerse, Los Angeles Lakersi su priredili prvorazredno iznenađenje i slavili s 123-115. Pobjeda dobiva na težini kada se uzme u obzir da su Lakersi nastupili bez svoja tri ključna igrača.

Novi vođa momčadi, Luka Dončić, propustio je susret zbog kontuzije lijeve potkoljenice koju je zadobio u prethodnoj utakmici. Uz njega, na klupi je ostao i Austin Reaves zbog bolova u desnoj preponi. Kao da to nije bilo dovoljno, LeBron James, veteran i ikona kluba, još uvijek nije upisao nijedan nastup ove sezone zbog problema s išijasom desne strane, što dodatno zabrinjava navijače Lakersa.

Mnogi su otpisali Lakerse prije samog početka, no momčad iz Los Angelesa pokazala je zavidnu širinu i karakter. U odsustvu udarnog trojca, odgovornost su preuzeli igrači iz drugog plana i odigrali utakmice sezone. Predvodio ih je japanski krilni igrač Rui Hachimura, koji je bio nerješiva enigma za obranu Blazersa.

Hachimura je ubacio 28 poena uz visok postotak šuta, pokazavši da je spreman preuzeti i veću ulogu kada je to potrebno. Centar Deandre Ayton odigrao je jednu od svojih najboljih utakmica u dresu Lakersa, dominiravši pod obručima s 29 poena i 10 skokova.

Ipak, priča večeri bio je Nick Smith Jr. Mladi bek je s klupe donio nevjerojatnu energiju i postigao čak 25 poena, pogađajući važne šuteve u ključnim trenucima i lomeći otpor Portlanda. Ova pobjeda dokaz je snage kolektiva koji su Lakersi izgradili i jasan signal ostatku lige da ih se ne smije podcijeniti, čak i kada su bez svojih najvećih zvijezda.

Ironično, Dončić i Reaves su samo večer prije, u nedjelju 2. studenog, briljirali u pobjedi protiv Miami Heata (130-120), gdje je Slovenac ostvario impresivan triple-double, a Reaves dodao 26 poena, što ozljede čini još bolnijima.

Nurkićeva Magija u Bostonu

U Bostonu se odvijala prava drama do samoga kraja. Utah Jazz je stigao na gostovanje kod favoriziranih Celticsa s teretom od tri uzastopna poraza. Tijekom drugog poluvremena činilo se da će se crni niz nastaviti, jer su Celticsi imali dvoznamenkastu prednost. Međutim, momčad iz Salt Lake Cityja pokazala je nevjerojatnu borbenost i malo po malo topila prednost domaćina.

Utakmica je ušla u neizvjesnu završnicu, a odluka je pala u posljednjem napadu. Lopta je došla do bosanskohercegovačkog centra Jusufa Nurkića. "Bosanska zvijer", kako mu tepaju navijači, hladnokrvno je s poludistance pogodio koš na samo 0.6 sekundi do kraja za vodstvo Jazza 105-103. Njegov pobjednički koš pogledajte OVDJE.

TD Garden je zanijemio, a igrači Jazza pali su Nurkiću u zagrljaj. Bio je to koš koji ne samo da je donio pobjedu, već je i prekinuo negativan niz te vratio samopouzdanje u svlačionicu. Nurkić je još jednom dokazao da je igrač za velike trenutke i jedan od ključnih kotačića u stroju Utah Jazza.

'Greek Freak' presudio Pacersima

Sličan triler viđen je i u Milwaukeeju, gdje su Bucksi ugostili Indiana Pacerse. Utakmica je bila izjednačena od prve do posljednje minute, a nijedna se momčad nije uspjela značajnije odvojiti. Kada se činilo da će utakmica otići u produžetak, lopta je, očekivano, završila u rukama Giannisa Antetokounmpa.

Grčki superstar je preuzeo odgovornost, izolirao svog čuvara i sa zvukom sirene pogodio nevjerojatan šut s udaljenosti od 17 stopa (oko 5 metara) za konačnih 117-115 i erupciju oduševljenja u dvorani. "Greek Freak" je time okrunio još jednu dominantnu partiju u kojoj je upisao 33 poena, 13 skokova i 5 asistencija.

Ovaj pobjednički koš bio je šlag na tortu njegove izvanredne večeri i još jedan podsjetnik zašto je jedan od najboljih igrača današnjice, čovjek koji rješava utakmice kada je najvažnije. Koš možete pogledati klikom OVDJE.

Poraz Zupca i Clippersa

Hrvatski košarkaški reprezentativac Ivica Zubac i njegovi LA Clippersi izgubili su u napetoj utakmici protiv Miami Heata, koji je slavio 120-119. Susret je bio izjednačen na 116 minutu i 46 sekundi do kraja, ali je Bam Adebayo odveo Heat do pobjede s četiri vezana poena, iako je Harden zabio tricu i smanjio zaostatak na koš razlike 20 sekundi do kraja.

Ivica Zubac nije imao najbolju utakmicu, ali svejedno je imao vrijedan doprinos za Clipperse. Zabio je devet koševa uz šut iz igre 4 od 9, a uhvatio je čak 18 skokova uz tri asistencije.

