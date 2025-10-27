'Vidoviću treba skinuti jedinicu i neka mu ostane nula. Dečko dragi ti moraš nešto i pokazati'

Vukovar je sasvim zasluženo pobijedio Dinamo 1:0 golom Jakova Puljića u 53. minuti. Joško Jeličić u studiju HNL-a komentirao je upravo akciju za pogodak. Posebno je istaknuo Gabriela Vidovića koji je danas dobio priliku od prve minute. Igrom nije impresionirao, a kamera ga je snimila kako ljutito gestikulira nakon što ga je trener Mario Kovačević zamijenio u 58. minuti.

- Vidovićev govor tijela… On ulazi u duele poluaktivno. Nevistić isto tako, zavezao je nogu za stativu umjesto da izađe na čovjeka ili u sredinu. Vratimo se na Vidovića. Prije gola je također imao jednu nonšalantnu akciju kada je izgubio loptu. Svaki igrač može imati loš dan, ali njegov pristup je nedopustiv - rekao je i dodao:

Kada je izašao, ljuti se. Njemu treba pokazati tko je nosio broj 10 u Dinamu i minimalno treba skinuti taj dres ili barem jedinicu, pa da ostane nula. Minute koje je odigrao… pusti se štucna, desetka, i on će to kao odjednom. Bez pristupa, želje i borbe to ne ide. Dečko dragi mora pokazati nešto - zaključio je Jeličić.