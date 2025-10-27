Obavijesti

Sport

Komentari 5
JELIČIĆ OŠTRO

'Vidoviću treba skinuti jedinicu i neka mu ostane nula. Dečko dragi ti moraš nešto i pokazati'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
'Vidoviću treba skinuti jedinicu i neka mu ostane nula. Dečko dragi ti moraš nešto i pokazati'
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

VUKOVAR - DINAMO 1-0 Prije gola je također imao jednu nonšalantnu akciju kada je izgubio loptu. Svaki igrač može imati loš dan, ali njegov pristup je nedopustiv, rekao je Jeličić

Vukovar je sasvim zasluženo pobijedio Dinamo 1:0 golom Jakova Puljića u 53. minuti. Joško Jeličić u studiju HNL-a komentirao je upravo akciju za pogodak. Posebno je istaknuo Gabriela Vidovića koji je danas dobio priliku od prve minute. Igrom nije impresionirao, a kamera ga je snimila kako ljutito gestikulira nakon što ga je trener Mario Kovačević zamijenio u 58. minuti.

- Vidovićev govor tijela… On ulazi u duele poluaktivno. Nevistić isto tako, zavezao je nogu za stativu umjesto da izađe na čovjeka ili u sredinu. Vratimo se na Vidovića. Prije gola je također imao jednu nonšalantnu akciju kada je izgubio loptu. Svaki igrač može imati loš dan, ali njegov pristup je nedopustiv - rekao je i dodao:

DVOJBENA SITUACIJA Vejić: 'Vukovar je oštećen! Ovo nema veze s prekršajem' Jeličić: 'Šef sudaca je kao Plenković...'
Vejić: 'Vukovar je oštećen! Ovo nema veze s prekršajem' Jeličić: 'Šef sudaca je kao Plenković...'

Kada je izašao, ljuti se. Njemu treba pokazati tko je nosio broj 10 u Dinamu i minimalno treba skinuti taj dres ili barem jedinicu, pa da ostane nula. Minute koje je odigrao… pusti se štucna, desetka, i on će to kao odjednom. Bez pristupa, želje i borbe to ne ide. Dečko dragi mora pokazati nešto - zaključio je Jeličić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice
PROVOKATIVNA LINDSEY

FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave
PORAZ ZAGREPČANA

VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave

Vukovar je odigrao sjajnu utakmicu i šokirao Dinamo u Vinkovcima te pobijedio 1-0 golom Puljića. "Modri" u napadu nisu ništa stvorili te su odigrali izrazito slabu utakmicu. 'Modri' zaostaju tri boda za Hajdukom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025