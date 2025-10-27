Vejić: 'Vukovar je oštećen! Ovo nema veze s prekršajem' Jeličić: 'Šef sudaca je kao Plenković...'

Vukovar je napravio senzaciju kola i pobijedio Dinamo na domaćem terenu 1-0. Najveća je to pobjeda u povijesti kluba, a njome se novi prvoligaš izjednačio s Osijekom na 9. mjestu s jednakim brojem bodova. Dinamo je ostavio loš dojam, posebno u drugom poluvremenu, a to je u studiju HNL-a komentirao Hrvoje Vejić, posljednji kapetan Hajduka koji je podigao trofej prvaka države.

- Vukovar je oduševio pristupom, zalaganjem i trčanjem. Dinamo je bio katastrofalan i ovo je zaslužena pobjeda Vukovara. Ovo su najgorih sedam minuta Dinama koje sam ikada gledao. To se odnosi na ulazak u drugo poluvrijeme. Zvuči loše, ali nemam alibija. Niti teren, niti vremenske nepogode nisu mogli utjecati. Dinamo nije dominirao u ničemu osim u posjedu - kazao je Vejić.

Jeličić se osvrnuo na dvojbeni prekršaj koji je Dario Bel dosudio na samom kraju prvog poluvremena kada je Vukovar poveo. Bel je procijenio da je Robin Gonzalez omeo Niku Galešića u skoku prema golu te je zbog toga poništio pogodak.

- Onaj prekršaj Gonzaleza je nategnut. To ni u košarci ne bi bio faul. Robin ima 150 cm i stavi rukicu na Galešića, koji padne kao da je zadobio ozbiljnu ozljedu. Hoće li sutra sudačka komisija reagirati? - zapisao je Jeličić.

Vejić se nadovezao:

- Realno, ovo nema veze sa faulom. Ovako nešto svirati da Galešić padne, to mi je neobjašnjivo. Ako ćemo ovako igrati, onda to više nije igra koju poznajemo. Svira se sve. Zanima nas što će gospodin koji predstavlja komisiju ovaj put smisliti. Tko je brzo trčao, tko je koga dodirnuo, s koliko intenziteta. Vukovar je oštećen.

Na kraju se Jeličić osvrnuo na Bernard Layec, šefa sudačke komisije, koji nakon svakog kola objavljuje sudačku analizu kojom javnost vrlo često nije zadovoljna.

- Bilo bi pošteno da Galešić dodirne Gonzaleza da bi se dodijelio kazneni udarac. Bernard Layec čuva suce kao što Plenković čuva ministre u vladi. Ne sumnjam da će sve biti po pravilima. To je divota za čitatelja. Prošli put nisu uopće analizirali situaciju iz Vinkovaca kada je Pavičić srušio Stojakovića za kazneni udarac. Čestitke, više to ne čitam - kazao je Jeličić.