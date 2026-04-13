Vikend 'vatrenih': Kovačić se vratio u pogon, 'Španjolci' zabili

Ovaj vikend hrvatskih nogometaša u europskim ligama nije bio osobito uspješan, iako su naši nogometaši nastupali diljem Europe. Pogledajmo kako su igrali.

Luka Modrić (40) je s Milanom pretrpio težak poraz od Udinesea (0-3) na domaćem terenu, a kapetan "vatrenih" bio je jedna od svjetlijih točaka što se tiče domaće momčadi. Milanu sada "visi" čak i plasman u Ligu prvaka jer je četvrtoplasirani Juventus na samo tri boda manje, a peti Como na -5.

Martin Baturina odigrao je cijelu utakmicu u porazu Coma od Intera (3-4) i ostao bez konkretnog učinka, iako je odigrao solidno. Ivan Smolčić ušao je u igru kod domaćih u 67. minuti, dok je Petar Sučić za goste zaigrao od 56. minute.

Odlična vijest je povratak Matea Kovačića u pogon kod Manchester Cityja. Odigrao je Kova posljednjih 10-ak minuta u pobjedi kod Chelseaja (0-3) i vratio se nogometu nakon šest mjeseci neigranja zbog ozljede.

Gol je u La Ligi zabio Ante Budimir u remiju Osasune i Real Betisa (1-1). Napadač "vatrenih" pogodio je s bijele točke i zabio svoj 16. gol sezone u španjolskom prvenstvu.

Precizan je bio u Španjolskoj i Luka Sučić u remiju Real Sociedada i Alavesa (3-3). Sjajno je Hrvat pogodio s ruba kaznenog prostora, a prvi gol na utakmici zabio je Duje Ćaleta-Car, ali u svoju mrežu u trećoj minuti. Bio je to baskijski derbi, a "la Real" se nastavlja boriti za europske pozicije.

Što se tiče Bundeslige, hrvatski igrači ostali su bez konkretnog učinka. Luka Vušković je propustio dvoboj protiv Stuttgarta u gostima (4-0) zbog ozljede, Kramarić je izašao iz igre u 73. minuti u remiju Hoffenheima kod Augsburga (2-2), dok je Lovro Majer odigrao solidno poluvrijeme u novom porazu Wolfsburga (1-2 od Eintrachta).

Perišić je ostao bez konkretnog učinka za PSV, kao i Matanović za Freiburg, Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino u pobjedi protiv Verone (2-1), a Mario Pašalić ušao je u 72. minuti u porazu Atalante od Juventusa (0-1). Stanišić je također započeo na klupi za Bayern, ali ušao je u igru u 58. minuti u pobjedi 5-0 u gostima kod St. Paulija.

Iako trenutačno nije dio reprezentacije, Bruno Petković zabio je gol protiv Galatasaraya u gostima za remi Kocaelispora (1-1) i to u prvom nastupu nakon 20. veljače i utakmice protiv Rizespora (2-0).