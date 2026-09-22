Više od 170 borbi u Zagrebu! Filipčić najbolji boksač Memorijala Ivana Sertića

U Zagrebačkom boksačkom centru u nedjelju, 20. rujna, održane su finalne borbe trećeg Međunarodnog boksačkog turnira "Memorijal Ivan Sertić". Na turniru je nastupilo gotovo 300 boksača i boksačica iz Hrvatske i inozemstva, a tijekom natjecanja održano je više od 170 mečeva.

Turnir, koji su organizirali BK Lokomotiva i BK Rekord Zagreb, održava se u spomen na legendarnog trenera Lokomotive Ivana Sertića, poznatog pod nadimkom Profesor. Sertić je tijekom svoje trenerske karijere odgojio generacije vrhunskih boksača, a ovogodišnje izdanje memorijala bilo je rekordno po broju sudionika i održanih borbi.

Za najboljeg boksača turnira proglašen je Bruno Filipčić iz zagrebačke Omege, dok je nagradu za najboljeg tehničara osvojio Petar Krpan iz BK Makoto.

Borbe su se tijekom nedjelje neprekidno odvijale na dva ringa. Uz brojne hrvatske reprezentativce u mlađim kategorijama, nastupili su i kadetski te juniorski reprezentativci Italije, Mađarske i Grčke. Memorijal je mladim boksačima poslužio kao provjera uoči predstojećih Europskih prvenstava u kadetskoj (U-15) i juniorskoj (U-17) konkurenciji.

Foto: privatna arhiva

Posebno su se istaknuli mlađi seniori u kategoriji do 60 kilograma. Petar Krpan iz BK Makoto ostvario je dvije pobjede, dok se Borna Varelija iz BK Rekord Zagreb uspješno vratio u ring nakon pauze zbog ozljede. Publika je mogla uživati i u nekoliko kvalitetnih seniorskih mečeva, a organizatori su na kraju natjecanja dodijelili nagrade najuspješnijim sudionicima.

Ovo su najbolji boksači turnira:

Najbolji boksač: Bruno Filipčić (Omega Zagreb)

Najbolji strani boksač: Aleksandros Konstantinouos (Aris Solun)

Najbolji tehničar: Petar Krpan (Makoto)

Najmlađa pobjednica: Cvita Juričević (Ares Diabolik Zadar)

Najborbeniji par: Matej Zebić (Salona) i Jakov Kovačević (Lokomotiva Zagreb).