Svaki igrač točno zna kako je odigrao utakmicu, individualno i kolektivno. Nije bilo razloga ranije govoriti da smo odlični, kad nismo bili. Svaki igrač ima dovoljno iskustva da to sam shvaća, poručio je Vlašić
Vlašić: Sigurno ni Portugal nije oduševljen što će igrati s nama!
Grupna faza uspješno je odrađena, a pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je okršaj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Protivnik "vatrenih" bit će reprezentacija Portugala, s kojom će izabranici Zlatka Dalića odmjeriti snage u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Hrvatska je još uvijek u Alexandriji, gdje je kamp reprezentacije, a tamo su se javnosti obratili reprezentativci Marin Pongračić i Nikola Vlašić, koji je zabio pobjednički gol protiv Gane. Pongračić je prvi stao pred medije, a OVDJE možete pročitati što je izjavio.
Kako ste doživjeli gol protiv Gane i kako uspoređujete taj osjećaj s onim kad ste počeli igrati za reprezentaciju?
- Slađe je što smo prošli s bodom. Bili smo puno mirniji (zbog njegovog gola za 2-1, op. a.), ispunili smo primarni cilj i prošli grupnu fazu. A zbog gola sam jako sretan. Možda mi je bolji osjećaj bio kad sam tek počeo igrati za reprezentaciju. Sad imam više od 60 nastupa, išao sam na velika natjecanja i imam iskustvo. Teško se to može mjeriti s prvim nastupima i golovima.
Što mislite o Portugalu?
- To je odlična reprezentacija, imaju puno igrača svjetske klase i to u svakoj liniji terena. Suvišno je trošiti riječi na njih. Riječ je o jako opasnoj momčadi.
- Sigurno ni oni nisu oduševljeni što smo im mi protivnik u šesnaestini finala. Vjerujem kako sve reprezentacije na svijetu cijene Hrvatsku, pogotovo Portugal, koji zna koliko smo opasni i kakvu kvalitetu imamo. Tu će utakmicu odlučivati detalje.
Bili ste samokritični nakon prve dvije utakmice. Koliko je to pomoglo?
- Svaki igrač točno zna kako je odigrao utakmicu, individualno i kolektivno. Nije bilo razloga govoriti da smo odlični, kad nismo bili. Svaki igrač ima dovoljno iskustva da to sam shvaća. Na treninzima radimo na ispravljanju pogrešaka.
Potpuno ste zdravi i spremi...
- Odigrao sam sve utakmice za Torino, i to po 90 minuta. Stvarno sam u najboljoj fizičkoj formi u karijeri.
Kakvu atmosferu očekujete u Torontu? Je li vam olakšava posao to što poznajete stadion i teren na kojem ćete igrati?
- Mislim da olakšava, kad igrate pred puno svojih navijača, osjećaj je kao da igrate na domaćem stadionu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+