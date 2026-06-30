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DALIĆEV ADUT

Vlašić: Sigurno ni Portugal nije oduševljen što će igrati s nama!

Piše Luka Tunjić,
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Vlašić: Sigurno ni Portugal nije oduševljen što će igrati s nama!
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SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Svaki igrač točno zna kako je odigrao utakmicu, individualno i kolektivno. Nije bilo razloga ranije govoriti da smo odlični, kad nismo bili. Svaki igrač ima dovoljno iskustva da to sam shvaća, poručio je Vlašić

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Grupna faza uspješno je odrađena, a pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je okršaj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Protivnik "vatrenih" bit će reprezentacija Portugala, s kojom će izabranici Zlatka Dalića odmjeriti snage u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu.

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Dalić o Gvardiolu VIDEO
Dalić o Gvardiolu | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska je još uvijek u Alexandriji, gdje je kamp reprezentacije, a tamo su se javnosti obratili reprezentativci Marin Pongračić i Nikola Vlašić, koji je zabio pobjednički gol protiv Gane. Pongračić je prvi stao pred medije, a OVDJE možete pročitati što je izjavio.

Kako ste doživjeli gol protiv Gane i kako uspoređujete taj osjećaj s onim kad ste počeli igrati za reprezentaciju?

- Slađe je što smo prošli s bodom. Bili smo puno mirniji (zbog njegovog gola za 2-1, op. a.), ispunili smo primarni cilj i prošli grupnu fazu. A zbog gola sam jako sretan. Možda mi je bolji osjećaj bio kad sam tek počeo igrati za reprezentaciju. Sad imam više od 60 nastupa, išao sam na velika natjecanja i imam iskustvo. Teško se to može mjeriti s prvim nastupima i golovima.

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Što mislite o Portugalu?

- To je odlična reprezentacija, imaju puno igrača svjetske klase i to u svakoj liniji terena. Suvišno je trošiti riječi na njih. Riječ je o jako opasnoj momčadi.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Sigurno ni oni nisu oduševljeni što smo im mi protivnik u šesnaestini finala. Vjerujem kako sve reprezentacije na svijetu cijene Hrvatsku, pogotovo Portugal, koji zna koliko smo opasni i kakvu kvalitetu imamo. Tu će utakmicu odlučivati detalje. 

Bili ste samokritični nakon prve dvije utakmice. Koliko je to pomoglo?

- Svaki igrač točno zna kako je odigrao utakmicu, individualno i kolektivno. Nije bilo razloga govoriti da smo odlični, kad nismo bili. Svaki igrač ima dovoljno iskustva da to sam shvaća. Na treninzima radimo na ispravljanju pogrešaka.

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Potpuno ste zdravi i spremi...

 - Odigrao sam sve utakmice za Torino, i to po 90 minuta. Stvarno sam u najboljoj fizičkoj formi u karijeri. 

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kakvu atmosferu očekujete u Torontu? Je li vam olakšava posao to što poznajete stadion i teren na kojem ćete igrati?

- Mislim da olakšava, kad igrate pred puno svojih navijača, osjećaj je kao da igrate na domaćem stadionu.

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