Iker Romero (40) je čovjek koji nije mogao ući u dvoranu, od bolova je jedna hodao, stajao, a onda opet na utakmici zabije deset golova. Najbolji na terenu bude, prisjeća se Vori...

<p>Bivši hrvatski pivot Igor Vori, sada je trener hrvatskog rukometnog prvaka RK Zagreba, kluba u kojoj je završio svoju bogatu karijeru. Od 'underdoga' iz Atene postao je najjači stup hrvatske reprezentacije na liniji šest metara kojega i dan danas mnogi ne mogu prežaliti. Odlazak u Italiju, Barcelona, PSG, Zagreb, samo su dio njegovog rukometnog puta u kojemu je zaigrao s nekima od najboljih rukometaša na svijetu, a svega se prisjetio u podcastu Balkan Handballa.</p><p>- S 21 godinom sam htio odustati od rukometa, bavit se njime tek onako, znate... Onako. Bili su to moji juniorski dani. Tadašnji šef stručnog stožera, Boris Dvoršek, me potom pozvao i rekao: "Ići ćeš iz treće u drugu ekipu Zagreba, samo ćemo ti promijeniti poziciju, igrat ćeš pivota." Do tada sam ja igrao vanjskoga i imao jako malu minutažu. Rekao sam im: "Stavite me na gol, samo da igram, meni je svejedno." Tako je sve krenulo - prisjeća se Vori.</p><h2>Karabatić nenadmašan</h2><p>U bogatoj karijeri igrao je s nekima od najboljih igrača na svijetu, ali on ipak ističe jednoga koji čini razliku, onoga koji je Hrvatskoj često nanosio muke - francuskog reprezentativca <strong>Nikolu Karabatića (36).</strong></p><p>- Onaj s kojim sam igrao, a vidi se da donosi razliku, to je Nikola. Sjećam se jedne utakmice, bila je francuska liga, igrali smo trojku i četvorku u obrani on i ja... To je takva lakoća igranja, to je nešto strašno. Osobito nakon nekog vremena kada se još malo upoznaš. Ne samo lakoća igranja, nego evo, jedna stvar zašto Nikola ima toliko titula... Ne znam s kim smo točno igrali, dobio je jake batine, bila je neka polukontra, čovjek ga je polomio s leđa i još mu je došao iznad njega i rekao 'što plačeš'. Nikola je onda došao u obranu, rekao je samo, sada kad izađe van, ja ću ga nagurati na tebe, ti samo digni lakat i brani se. Sjećam se da je to bio neki ogroman pivot, ne sjećam se točno koji. On je naveo čovjeka od 100 i nešto kila, tako da je njegova glava završila na mom laktu. Pitao sam ga kako je to uspio, rekao mi je samo: Ma, pusti, idemo dalje. To je nevjerojatno kakav je on igrač i lider - nahvalio ga je Vori.</p><p>- <strong>Daniele Narcisse (40) </strong>je po meni isto igrač s nevjerojatnim predispozicijama. Rekao sam da je on uvijek samo na pedeset posto. Radili smo tri godine u paru, na svoje oči sam vidio kako mu raste biceps, kako mu raste skočnost... U četiri koraka pretrči teren - prisjeća se Vori i navodi još jednog svog 'ratnog druga':</p><p>-<strong> Iker Romero (40)</strong> je čovjek koji nije mogao ući u dvoranu, od bolova je jedna hodao, stajao, a onda opet na utakmici zabije deset golova. Najbolji na terenu bude. Kažem, imao sam stvarno tu čast i privilegiju da sam igrao s najboljima na svijetu - zaključio je Igor u <a href="https://www.balkan-handball.com/evropa/vorijeva-lista-najboljih-nikola-mi-dodje-i-kaze-stavi-lakat-i-brani-se/" target="_blank">podcastu</a>. </p><h2>Ašanin novi kapetan Zagreba</h2><p><strong>Zlatko Horvat (36) </strong> je na pripremama sa svojim novim klubom - Metalurgom, a njegov do tada jedini klub u životu - <strong>RK Zagreb </strong>bio je u potrazi za novim kapetanom nakon njegovog odlaska. Napokon je<strong> Igor Vori (39) </strong>prevagnuo i odlučio: za kapetana će postaviti golmana Mateja Ašanina.</p><p>Ašanin je zajedno s Marinom Šegom pomogao Hrvatskoj osvojiti srebrnu medalju na ovogodišnjem Europskom prvenstvu 2020., a u Zagreb je stigao prošloga ljeta, nakon sedam godina inozemnih angažmana u kojima je nosio dresove Ademar Leona, Balingena, Sportinga i Friesenheima.</p>