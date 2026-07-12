Obavijesti

Sport

Komentari 1
STIŽU PROMJENE?

Vukojević: Bilić će uvest nove snage i posvetit će veću pažnju igračima iz HNL-a. Bit će dobro

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Vukojević: Bilić će uvest nove snage i posvetit će veću pažnju igračima iz HNL-a. Bit će dobro
3
Leipzig: Poznati na susretu Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ne sumnjam da će napraviti zajedništvo i atmosferu, da se to neće mijenjati, da će ostati kao i kod Dalića. Hrvatska drži taj kult reprezentacije - rekao je Ognjen Vukojević o Slavenu Biliću kao izborniku

Admiral

Nakon što je službeno potvrđeno da Zlatko Dalić odlazi s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, čeka se odluka o tome tko će biti njegov nasljednik. Najviše se spominje ime Slavena Bilića koji bi se na klupu 'vatrenih' mogao vratiti nakon dugih 14 godina. 

U razgovoru za Sportske novosti u intervjuu Dražena Antolića, bivši hrvatski reprezentativac Ognjen Vukojević osvrnuo se na dolazak Dalića u reprezentaciju u listopadu 2017.

- On tada neke reprezentativce nije ni poznavao, ni Luku Modrića, osim s terena, a kamoli Ukrajince. Uskočio je i Darijo Srna. Pokušali smo mu pomoći maksimalno. Htio je poslušati, ali njegova je bila zadnja. 

SVE PO STAROM Bilić želi sve kao 2006. godine: Vušković će najviše profitirati, mladima opet naslovne uloge!
Bilić želi sve kao 2006. godine: Vušković će najviše profitirati, mladima opet naslovne uloge!

Dalić je Vukojevića uveo iz mlađih kategorija u seniorsku reprezentaciju, a tu su još neki igrači. 

- Modriću, Ćorluki, Eduardu, meni… bio je izbornik u mladoj reprezentaciji, a potom u A. Rekao bih da je sada na istom putu kao i onda kad je stvarao novu selekciju. Uveo je nas iz Dinama, dodat ću i Mandžukića, a sada ga čeka sličan put. Imamo puno dobrih mladih igrača, mora napraviti smjenu koju je i tada predvodio, nakon SP-a u Njemačkoj.

Bjelovar: 20.12.1983. ro?en bivši nogometaš Ognjen Vukojevi?
Foto: Igor Kralj/24sata

Naglasio je kako smatra da je Liga nacija idealan trenutak za smjenu generacija.

- Znatno je iskusniji, mnogo je toga prošao u karijeri, zna što ga čeka. Mislim da će se fokusirati na Euro 2028., da će se kroz Ligu nacija pripremati za kvalifikacije. Ona je, po meni, idealna za smjenu generacija. Jako je inteligentan, zna što radi - rekao je Vukojević i dodao:

- Ne sumnjam da će napraviti zajedništvo i atmosferu, da se to neće mijenjati, da će ostati kao i kod Dalića. Hrvatska drži taj kult reprezentacije, neće biti problema ni iskakanja, kakvih ima u drugim reprezentacijama u našem okruženju. Uvest će nove snage, posvetit će još veću pozornost igračima iz HNL-a, vidim da i kod Ivice Olića u U-21 vrsti ima puno potencijala.

NOVI/STARI IZBORNIK Slaven Bilić preuzima 'vatrene': U ponedjeljak stiže i potvrda
Slaven Bilić preuzima 'vatrene': U ponedjeljak stiže i potvrda

Otkrio je za koga smatra da će dobiti šansu u reprezentativnom dresu. 

- Dinamovi igrači, kao Stojković i Beljo, mislim da će dobiti šansu. Kostur nam ostaje, pogotovo obrana, gdje imamo golem kapital, dugo još mogu igrati zajedno, a imaju veliko iskustvo. Mislim da će osnažiti krilne pozicije i napadački segment. Vjerujem da će to biti dobro - zaključio je Vukojević. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Rijeka dovodi krilnog igrača iz Bundeslige
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijeka dovodi krilnog igrača iz Bundeslige

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
FOTO Superjahta na kojoj ljetuje Luka Modrić: Stoji 160.000 eura na tjedan i može primiti 12 ljudi
ZAVIRITE U LUKSUZ NA VODI

FOTO Superjahta na kojoj ljetuje Luka Modrić: Stoji 160.000 eura na tjedan i može primiti 12 ljudi

Luksuzna jahta Erolia Custom Line 120 izgrađena 2022. ugostila je kapetana 'vatrenih', njegovu obitelj i prijatelje tijekom ljetovanja po dubrovačkom akvatoriju, a plovi po hrvatskim vodama, Crnoj Gori i Veneciji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026