Vukovar predstavlja dres u čast grada: Suza u oku, ponos u srcu

Vukovar 1991 gostuje u Velikoj Gorici u prvoj utakmici 13. kola HNL-a. Studeni je mjesec posebnog pijeteta i prisjećanja na žrtvu Grada Heroja u Domovinskom ratu pa će tako klub s obale Dunava protiv Gorice premijerno nastupiti u novim dresovima koji odaju počast gradu. Utakmica počinje u 18 sati.

Dres je crne boje s velikim vodotornjem, simbolom patnje Vukovara, na prednjoj strani. Zanimljivo je kako je vodotoranj napravljen od više malih vodotornjeva, dok je na leđima hrvatska zastava te natpis "suza u oku, ponos u srcu".

"Danas premijerno nastupamo u novim dresovima! Naš novi dres nosi priču o Gradu Heroju, o simbolu Vukovara, snage, ponosa i zajedništva. Na njemu se ističe naš vodotoranj, znak nepokolebljivosti i ljubavi prema gradu koji nikada ne odustaje. Svaki detalj ovoga dresa podsjetnik je na ono što nas povezuje i na vrijednosti koje branimo svaki put kada istrčimo na teren. Danas igramo za sve vas, za naš grad i za ono što ovaj dres predstavlja.

Dresovi će uskoro biti dostupni u prodaji", stoji u opisu uz fotografiju dresa.

Vukovar je trenutačno zadnji na ljestvici s 10 bodova, a ako ne izgubi će privremeno preskočiti Osijek koji ima isto toliko bodova na devetom mjestu. U prošlom kolu su Vukovarci remizirali s Istrom (1-1), a kolo prije toga su u Vinkovcima napravili veliku senzaciju i srušili Dinamo (2-1).