Vukovarci imaju poseban motiv, posjetili su sportskog direktora koji se oporavlja od operacije

Vukovar je u posljednjoj utakmici sedmog kola stigao do prve povijesne pobjede u HNL-u. Novi prvoligaš je na "domaćem" terenu u Vinkovcima pobijedio aktualnog prvaka Rijeku 3-2. Vukovarci su se dvaput vraćali iz zaostatka. Za Rijeku je najprije iz penala pogodio Fruk u 17. minuti, a samo tri minute kasnije domaćin je izjednačio preko Puljića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:42 HNK Vukovar 1991 vs NK Rijeka 3:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Napadač koji je nekoć igrao za Fiumane prenio je loptu, ona se odbila od Majstorovića i završila iza leđa Zlomislića. Prije odlaska na odmor Oreč je ponovno doveo Rijeku u vodstvo, a onda je krenuo šou Vukovaraca.

U 56. minuti Puljić je opet bio čovjek odluke i zabio na asistenciju Čaića, a u 68. minuti Robin je s bijele točke kompletirao preokret. Do kraja utakmice Rijeka nije ozbiljnije zaprijetila golu Vukovara, koji im se na ljestvici HNL-a sada primaknuo na samo bod zaostatka. Šok-terapija promjene trenera očito je urodila plodom jer je Kristijan Polovanec uspio prekinuti crni niz koji je imao Gordon Schildenfeld.

U klubu su sada otkrili da su imali još jedan motiv. Sportski direktor Dražen Pernar prije dva tjedna završio je u bolnici na liječenju nakon što su mu liječnici dijagnosticirali stanje srca opasno po život. Uoči utakmice s Varaždinom igrači i stručni stožer posjetili su sportskog direktora i pružili mu podršku.

"Naši su igrači i stručni stožer veliku i važnu pobjedu nad Rijekom posvetili sportskom direktoru Draženu Pernaru koji je dva tjedna ranije završio na liječenju u Zagrebu nakon što mu je dijagnosticirano stanje srca koje je opasno po život. Nakon što je uspješno operiran i poslan na kućno liječenje, momčad je na putu prema Varaždinu posjetila Dražena kako bi mu pružili podršku u do sada njemu najvažnijoj utakmici; onoj životnoj. Dragi Dražene, cijeli klub ti želi snagu, uspješan oporavak te povratak onome što najviše voliš - nogometu i terenu", objavili su iz kluba na društvenim mrežama.

Utakmica Varaždina i Vukovara igra se u petak u 18 sati, a izravni prijenos bit će na MAXSportu 1. To će ujedno biti i premijera novog trenera Silvija Čabraje na klupi Slavonaca, koji će zamijeniti Polovaneca, dosadašnje prijelazno rješenje.