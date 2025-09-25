Na putu prema Varaždinu gdje Vukovarci gostuju u petak, momčad i stručni stožer stali su pružiti podršku sportskom direktoru Draženu Pernaru koji se oporavlja od operacije srca
Vukovarci imaju poseban motiv, posjetili su sportskog direktora koji se oporavlja od operacije
Vukovar je u posljednjoj utakmici sedmog kola stigao do prve povijesne pobjede u HNL-u. Novi prvoligaš je na "domaćem" terenu u Vinkovcima pobijedio aktualnog prvaka Rijeku 3-2. Vukovarci su se dvaput vraćali iz zaostatka. Za Rijeku je najprije iz penala pogodio Fruk u 17. minuti, a samo tri minute kasnije domaćin je izjednačio preko Puljića.
Napadač koji je nekoć igrao za Fiumane prenio je loptu, ona se odbila od Majstorovića i završila iza leđa Zlomislića. Prije odlaska na odmor Oreč je ponovno doveo Rijeku u vodstvo, a onda je krenuo šou Vukovaraca.
U 56. minuti Puljić je opet bio čovjek odluke i zabio na asistenciju Čaića, a u 68. minuti Robin je s bijele točke kompletirao preokret. Do kraja utakmice Rijeka nije ozbiljnije zaprijetila golu Vukovara, koji im se na ljestvici HNL-a sada primaknuo na samo bod zaostatka. Šok-terapija promjene trenera očito je urodila plodom jer je Kristijan Polovanec uspio prekinuti crni niz koji je imao Gordon Schildenfeld.
U klubu su sada otkrili da su imali još jedan motiv. Sportski direktor Dražen Pernar prije dva tjedna završio je u bolnici na liječenju nakon što su mu liječnici dijagnosticirali stanje srca opasno po život. Uoči utakmice s Varaždinom igrači i stručni stožer posjetili su sportskog direktora i pružili mu podršku.
"Naši su igrači i stručni stožer veliku i važnu pobjedu nad Rijekom posvetili sportskom direktoru Draženu Pernaru koji je dva tjedna ranije završio na liječenju u Zagrebu nakon što mu je dijagnosticirano stanje srca koje je opasno po život. Nakon što je uspješno operiran i poslan na kućno liječenje, momčad je na putu prema Varaždinu posjetila Dražena kako bi mu pružili podršku u do sada njemu najvažnijoj utakmici; onoj životnoj. Dragi Dražene, cijeli klub ti želi snagu, uspješan oporavak te povratak onome što najviše voliš - nogometu i terenu", objavili su iz kluba na društvenim mrežama.
Utakmica Varaždina i Vukovara igra se u petak u 18 sati, a izravni prijenos bit će na MAXSportu 1. To će ujedno biti i premijera novog trenera Silvija Čabraje na klupi Slavonaca, koji će zamijeniti Polovaneca, dosadašnje prijelazno rješenje.
